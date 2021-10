A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente cinco milhões de reais em drogas, durante abordagem em uma rodovia da região. A apreensão ocorreu na BR-101, em Torres, na manhã de sábado (2). Segundo a PRF, a droga foi encontrada em caixas de papelão que estavam junto a uma mudança que estava sendo transportada em um caminhão. Ao todo, foram apreendidos 44 tabletes de cocaína, somando 46,5 quilos da droga.

O motorista do veículo, com placas de São Paulo (SP), relatou aos policiais que seguia de Santa Catarina em direção a cidade de Estrela, no Vale do Taquari. Diante da situação, o homem, de 28 anos de idade, foi preso e conduzido, juntamente com o material apreendido, até a Delegacia de Polícia (DP) de Torres para o registro de ocorrência.

Foto: PRF

