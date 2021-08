Uma mulher foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por tráfico de drogas na tarde de domingo (15), em Torres. Segundo a PRF, a mulher estava trafegando pela BR-101 em um automóvel Livina com placas de Cascavel (PR). Durante revista no veículo, os agentes encontraram no forro do teto do carro 27 quilos de cloridrato de cocaína e outros 26 quilos de pasta base da mesma droga. O material ilícito apreendido, com alto grau de pureza, foi avaliado em aproximadamente oito milhões de reais.

Conforme a PRF, a mulher de 44 anos, natural do Paraná, relatou que estava a caminho da Serra gaúcha para visitar a irmã. Diante dos fatos, a motorista foi presa e conduzida, juntamente com a droga e o automóvel apreendidos, a Delegacia de Polícia, onde foi registrado o crime.

Foto: PRF