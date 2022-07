PRF apreende 70 quilos de drogas na BR-101

OSÓRIO – Um homem de 28 anos de idade foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da manhã de segunda-feira (25). A prisão aconteceu em um posto de combustíveis da cidade, às margens da BR-101. Segundo a PRF, os agentes estavam no local para abastecer a viatura, quando perceberam um cheiro de drogas vindo de um automóvel Lifan.

O motorista, ao avistar os policiais acabou ficando nervoso, o que chamou a atenção dos agentes que resolveram abordá-lo. Durante revista no carro foi encontrada uma caixa com tijolos de maconha no banco de trás, além de mais porções da droga, escondidas no porta-malas do veículo. No total, foram apreendidos 70 quilos de entorpecentes, o suficiente, conforme os policiais, para prepara mil cigarros para consumo. A droga vinha de Santa Catarina e seria entregue em Porto Alegre.

Diante da situação, o homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia (DP) do município para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

Foto: PRF

