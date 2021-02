Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada de terça-feira (2), na BR-101. O indivíduo de 28 anos de idade foi abordado quando trafegava pela rodovia em um automóvel Corsa com placas de Sombrio (SC). Segundo a PRF, o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Durante revista no veículo, os policiais encontraram uma carga com bebidas alcoólicas, como vodka, licor e gin, no porta-malas do carro. Ao todo, foram apreendidos 516 litros de bebidas, totalizando um valor de aproximadamente 50 mil reais. Os agentes relataram que o condutor afirmou ter importado a carga ilegalmente e que estaria a transportando para Santa Catarina. O homem foi preso e encaminhado, juntamente com a carga e o automóvel apreendido, a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: PRF