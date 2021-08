PRF apreende carreta na BR-101

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram na tarde de quarta-feira (11), uma carreta que trafegava pela BR-101. Segundo a PRF, após vistoria no veículo foi constatado que o caminhão estava com uma série de problemas no sistema de freios, com mangueiras desconectadas, peças faltando, gastas ou sem funcionamento. Além disso, o veículo também estava com os pneus quase carecas e apresentava problemas de sinalização.

A carreta de carga, com placas de Sombrio (SC), possui capacidade para 30 toneladas. Ela estava vazia no momento da abordagem. O motorista chegou a relatar aos policiais que ele estaria seguindo para pegar uma carga de arroz na região. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e levado ao depósito da PRF, onde só vai poder ser retirado após todas as irregularidades serem resolvidas.

Foto: PRF