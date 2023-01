PRF apreende drogas na BR-101

Um homem foi preso na manhã de sexta-feira (30/12), transportando drogas pela BR-101. O indivíduo, de 38 anos de idade, foi abordado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando trafegava a bordo de um Crossfox, com placas de Porto Alegre, na altura do quilômetro 83 da rodovia, no município de Osório.

Com auxílio do Canil do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) da Brigada Militar (BM), os policiais realizaram buscas no automóvel, onde encontraram 4,2 quilos de pasta-base de cocaína. O homem, que já possuía antessentes por estelionato e tráfico de drogas, foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

FOTO: PRF