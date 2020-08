Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (12), durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de combate ao tráfico de drogas na região. A prisão ocorreu em flagrante quando o indivíduo trafegava pela BR-101, em um automóvel Etios, com placas de São Leopoldo, no Vale dos Sinos.

Durante buscas no veículo foi encontrada no porta-malas do carro uma mala cheia de drogas. Segundo a PRF, foram apreendidos 51 quilos de maconha. Os agentes informaram que o motorista relatou que receberia R$ 500 para transportar os entorpecentes de Santa Catarina a região Metropolitana de Porto Alegre.

O homem de 24 anos de idade foi preso e conduzido junto com o carro e a droga apreendida para a Delegacia de Polícia da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: PRF