Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam durante uma ação realizada na tarde da última sexta-feira (31/07), a quantia de 400 mil reais. O dinheiro sem procedência foi encontrado no porta-malas de automóvel que trafegava pela BR-101. Entre o dinheiro apreendido foram encontrados cédulas de reais, dólares e pesos uruguaios.

No automóvel abordado, um Cruze com placas de Aceguá (região Sul), estavam: o motorista, um homem (uruguaio) de 38 anos, e uma mulher (brasileira) de 22 anos de idade. Segundo a PRF, o casal relatou que estava retornando de Santa Carina e seguia em direção a região Sul do Rio Grande do Sul. Os indivíduos não souberam explicar a origem do dinheiro, acabaram sendo presos e encaminhados a Polícia Federal (PF) em Porto Alegre, onde foi registrada a ocorrência.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, desde o início de janeiro de 2020 já foram apreendidos aproximadamente R$ 16 milhões sem procedência, em rodovias federais, apenas aqui no Estado.

Foto: PRF