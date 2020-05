A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde desta terça-feira (6) um veículo com R$ 500 mil reais. O dinheiro sem procedência estava em caixas de papelão no porta-malas de um automóvel Meriva com placas de Pelotas. Segundo a PRF, o dinheiro estaria vindo de São Paulo com destino a cidade ao Sul do Estado.

O motorista do carro (43) e o passageiro (36) foram autuados e encaminhados a Polícia Federal para o registro de ocorrência. Segundo os policiais, o condutor natural de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, tem antecedente pelo crime de descaminho (crime contra a ordem tributária). Já o outro indivíduo, natural de Santa Catarina, possui antecedentes por receptação, contrabando e descaminho.

Os dois foram ouvidos e encaminhados ao sistema prisional.

Foto: PRF