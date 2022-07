PRF apreende seis quilos de drogas na BR-101

Um homem de 38 anos de idade foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de sexta-feira (8), em Torres, por tráfico de drogas. Conforme a PRF, o indivíduo estava a bordo de um Elantra com placas de São José do Norte (SC) e seguia pela BR-101 em direção a Santa Catarina.

Durante abordagem, os agentes encontram seis quilos de skunk, droga sete vezes mais potente que a maconha. O ilícito estava em uma bolsa no porta-malas do carro. O condutor do veículo, que já possuía antecedentes por tráfico, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

FOTO: PRF

