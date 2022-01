Ações de fiscalização foram reforçadas nas estradas do Estado entre sexta (31/12) e domingo (2).

Ações de combate ao crime e de fiscalização de trânsito marcaram as operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante os deslocamentos para as festas de virada de ano entre quinta-feira (30/12) e domingo (2). Durante os três dias, os agentes da PRF registraram um aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais gaúchas, que apresentaram movimento intenso principalmente no domingo.

Com a fiscalização de trânsito focada nas condutas que geram maior risco de letalidade, os Policiais Rodoviários Federais cumpriram sua missão no combate à violência no trânsito. Diversas ações focadas nos locais com maior índice de acidentalidade foram realizadas, resultando no aumento da fiscalização (272% mais veículos fiscalizados), dos testes com o bafômetro (aumento em 2.033%) e das autuações (79% mais autos de infração) em comparação com o ano passado. Destaque especial para as autuações de motoristas embriagados e/ou que se recusaram a realizar o teste com o bafômetro (aumento de 112%).

As rondas ostensivas foram reforçadas, principalmente nos horários e locais de maior movimento, tornando o policiamento mais visível e o tempo de resposta às ocorrências menor. Em geral a movimentação foi maior que a de 2020, mas ainda longe do fluxo intenso na época anterior à pandemia.

As ações de combate ao crime para promover segurança aos usuários da rodovia ocorreram diuturnamente. Em abordagens orientadas por inteligência, veículos suspeitos de serem utilizados para o cometimento de crimes foram interceptados e fiscalizados, refletindo na prisão em flagrante de 27 criminosos.

Um acidente ocorrido no final da noite de domingo, na BR 287 em Unistalda, causou a única morte registrada em rodovias federais no período, diferente do ano anterior em que foram registradas quatro mortes. Houve redução também de 67% no número de acidentes graves e de 17% no número de feridos. A seguir veja a comparação da operação do feriado de Ano Novo de 2021 com o de 2022:

DADOS 2020-21 2021-22 Veículos fiscalizados 1.244 4.629 Teste do bafômetro 129 2.752 Autuações 1.211 2.172 Motoristas embriagados 49 104 Ultrapassagens indevidas 213 252 Acidentes 47 34 Feridos 59 49 Mortos 4 1 Presos 17 27

