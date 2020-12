A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde de segunda-feira (21), um homem que estava foragido da Justiça. O indivíduo foi preso quando trafegava pela BR-101, em um automóvel Gol com placas de Torres. Durante abordagem ao veículo, os agentes da PRF constataram que o motorista, um homem de 40 anos de idade, possuía um mandado em aberto pelo crime de roubo. O indivíduo, que possui antecedentes por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e furto, foi preso e encaminhado ao sistema prisional.

OUTRAS PRISÕES

Essa não foi a única captura de foragidos realizada no Litoral Norte em menos de uma semana. No último final de semana, um homem e uma mulher já haviam sido presos pela Brigada Militar (BM). As ações ocorreram nas cidades de Capão da Canoa e Santo Antônio da Patrulha.

Na madrugada de sábado (19), uma mulher de 24 anos foi presa. Segundo a BM, ela possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela comarca de Capão da Canoa. A prisão ocorreu no bairro Santa Luzia, em Capão. Já no domingo (20), os Policiais Militares (PMs) conseguiram capturar um homem que também estava foragido.

De acordo com os PMs, o indivíduo estaria armado com um facão e ameaçando moradores do bairro Cidade Alta, em Santo Antônio. O homem foi preso em flagrante e após consulta ao sistema, foi constatado que ele estava em situação de foragido. O casal foi levado as Delegacias de Polícias, de Capão da Canoa e Santo Antônio da Patrulha, respectivamente, onde foram registradas as ocorrências, e posteriormente foram conduzidos ao sistema prisional.

Foto: PRF