PRF realiza apreensões na BR-101

Na noite de quinta-feira (1), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo que trafegava pela BR-101, em Torres. Durante revista no automóvel, um Chevrolet Classic com placas de Porto Alegre, foram encontrados 184 quilos de maconha. Conforme a PRF, a droga, avaliada em cerca de R$ 400 mil, vinha de Santa Catarina e seria entregue na capital. O motorista do carro, de 29 anos de idade, não possuía antessentes criminais. Ele foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

APREENSÃO EM OSÓRIO

Duas mulheres foram presas transportando drogas na noite de sexta (2). A dupla seguia pela BR-101, em Osório, no sentido Litoral – Capital, quando foi abordada pelos agentes da PRF. Após revista no automóvel, um Siena com placas de Joaçaba (SC), foram apreendidos 133 quilos de maconha, dentro do porta-malas. Segundo a PRF, a quantia equivale a um prejuízo ao tráfico de R$ 290 mil. A motorista, de 20 anos, natural de Concórdia (SC), e a passageira, de 24 anos, natural de Chapecó (SC), ambas sem antessentes, foram presas e encaminhadas a DP, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Osório apreendeu 133 quilos de maconha na BR-101.

Fotos: PRF