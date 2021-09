A partir dessa sexta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai realizar em todas as rodovias federais do Estado uma Operação, reforçando o policiamento durante o Feriadão do Dia do Gaúcho.

O foco será a fiscalização de infrações que geram maior risco ou potencializam lesões em acidentes, como embriaguez ao volante e ultrapassagem indevida. Além disso, a PRF também vai intensificar o combate a criminalidade, com apoio do seu serviço de inteligência, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais e drogas de circulação.

A PRF alerta os motoristas para os maiores períodos de tráfego: tarde e noite de sexta (17) e tarde e noite de segunda-feira (20). A Operação da PRF segue até o início da manhã de terça-feira (21).

Foto: PRF

