A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi informada sobre o roubo de um caminhão na manhã de sábado (27). Segundo informações, o proprietário do veículo teria sido abordado por um homem quando trafegava pela BR-290 (Freeway), em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos.

Após conseguirem localizar o caminhão, os agentes da PRF iniciaram a tentativa de abordagem. Porém, só conseguiram parar o assaltante no trecho da rodovia, no município osoriense. O indivíduo de 27 anos não soube informar aos policiais a origem do caminhão. Segundo os agentes, o homem só teria declarado que ia entregar o veículo, sem informar para quem e aonde seria realizada a entrega.

Diante dos fatos, o criminoso foi encaminhado a Delegacia da PRF, onde foi reconhecido pelo proprietário do caminhão. O assaltante foi preso e conduzido ao sistema prisional. Vale ressaltar que, após o registro de ocorrência, o veículo recuperado foi devolvido para o proprietário.

FOTO: PRF