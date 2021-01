A primeira semana do novo governo municipal foi marcada por diversas reuniões entre o prefeito Roger Caputi e representantes de órgãos da cidade. Na terça-feira (5), o prefeito osoriense esteve reunido com representantes do Sesc. Na ocasião, ele pode conhecer os projetos desenvolvidos pelo Serviço Social do Comércio do RS (Sesc-RS), além de discutir possíveis parcerias para o município.

Também na última terça-feira, o prefeito Caputi se reuniu com o deputado federal Alceu Moreira e alguns secretários municipais para debaterem sobre um projeto na cidade. Estiveram presentes os secretários Danjo Renê (Saúde), Dilson Maciel (Educação), Lucas Azevedo (Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude) e Olga Magnus (Assistência Social e Habitação).

A ideia do projeto é definir uma política que inclua as secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social e Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, com o objetivo de atender o cidadão com qualidade desde o pré-natal até a terceira idade. Para a execução dos programas, o intuito é contar com parcerias das Universidades e do Sistema S. O Sistema S é conjunto de nove instituições de interesse de categorias profissionais, estabelecidas pela Constituição brasileira. Ele é formado pelas seguintes entidades: Senar, Senac, Sesc, Sescoop, Senai, Sesi, Sest, Senat e Sebrae.

Na manhã de quarta-feira (6), Roger esteve reunido com o presidente da Câmara de Vereadores, Ed Moraes, para a primeira agenda oficial no gabinete do prefeito. Na pauta, foram debatidos assuntos administrativos dos poderes Legislativo e Executivo, além de algumas propostas e a possibilidade de convocação de Sessão Extraordinária, para os ajustes iniciais do Governo. Já na quinta-feira (7), foi a vez do prefeito se reunir em seu gabinete com os conselheiros tutelares: Bia Kurtz, Déborah Pires, Edílson Della Nina, Fernando Palmital e Lena da Silva, juntamente com a secretária de Assistência Social, Olga Magnus. Na pauta do encontro, foram tratados assuntos sobre as demandas da instituição.

Ainda na quinta, o prefeito se reuniu com a Superintendência da Corsan para tratar sobre as obras e serviços no município. Estiveram presentes no gabinete da prefeitura a Superintendente Regional do Litoral Luciana Wagner, o Superintendente adjunto Ronaldo Dengo, o gestor do departamento de Operação e Manutenção Leonardo Alves e a gestora da Unidade Osório Ângela De Souza Storch. Na oportunidade, o prefeito foi informado que a Corsan está contratando o projeto, obra e operação de uma unidade que removerá o fósforo da água que é tratada pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). A empresa também contratará um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para verificação da água da Lagoa dos Barros. Outra informação repassada foi sobre as obras de canalização do esgoto no Centro da cidade, que atenderá prédios residenciais que estão sendo construídos. O prefeito também abordou sobre o abastecimento de água do bairro Serramar.

Para fechar a semana de reuniões, na sexta-feira (8), Caputi esteve reunido com o delegado da Polícia Civil, João Henrique Gomes de Almeida, com a gerência da fábrica de Calçados Beira-Rio, com o Comandante do Corpo de Bombeiros de Osório José Antonio Chicon da Silva, com o Coordenador Regional de Educação Fabrício Soares e com a gerência do banco Sicredi. Na oportunidade, o prefeito Roger destacou a importância da relação próxima da administração municipal com as instituições e empresas de Osório. Para essa semana, novas reuniões estão agendadas no gabinete no prefeito.

EM TEMPO

Na semana passada, foi realizada a troca da parada de ônibus na praia de Mariápolis. O vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Trânsito do município, Martim Tressoldi, esteve presente acompanhando as obras. Segundo ele, “essa medida visa atender com qualidade a população que necessita do transporte público do município”.

Foto: PMO