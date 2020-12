Um refúgio particular: essa é a promessa do Pedra Hiding Place, condomínio fechado de lotes da urbanizadora gaúcha Cotiza e a Cipasa Nova Gestão, uma das maiores desenvolvedoras de projetos urbanos no Brasil. O condomínio, com apenas 20 terrenos, será construído à frente de uma das áreas mais desejadas do Litoral Norte: a Pedra da Guarita, em Torres.

“O Pedra Hiding Place é o mais emblemático empreendimento dos 67 anos de história da Cotiza. Foram mais de oito anos de desenvolvimento ao lado de um time técnico e artístico de alta qualidade para chegarmos ao mais espetacular projeto do nosso mercado,” explica Rodrigo Bernardi, presidente e acionista da Cotiza.

Introduzindo o conceito de hiding place ao Litoral gaúcho, o Pedra terá ambientes pensados para entregar o que há de mais exclusivo aos futuros proprietários. Tudo isso “pé na areia”, com a Pedra da Guarita e o mar de Torres a sua frente. Rogério Riquelme, diretor executivo e sócio da Cipasa Urbanismo Nova Gestão, vê a chegada do Pedra Hiding Place como um divisor de águas no mercado imobiliário do litoral gaúcho. “Hoje, o conceito de hiding place é amplamente utilizado por redes hoteleiras de alto valor agregado em seus hotéis mais exclusivos e únicos. No Pedra, estaremos trazendo exatamente este conceito. Será o refúgio particular de apenas 20 felizardos”, declarou Rogério.

O Pedra Hiding Place é o segundo lançamento da Joint Venture entre as duas urbanizadoras para o mercado da região sul do Brasil, que já anunciaram o condomínio Joy Cantegril, em Viamão, que teve 65% das suas unidades reservadas em apenas 6 horas. A parceria tem como objetivo ter R$ 2 bilhões em lançamentos até o final de 2021, sendo que já estão contratados R$ 1 bilhão. R$ 414 milhões estarão sendo lançados a mercado no ano de 2021, somando-se aos R$ 75 milhões deste ano. Serão gerados milhares de empregos diretos e indiretos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Cipasa – A Cipasa Nova Gestão é uma das maiores desenvolvedoras de projetos urbanos no Brasil. Em 29 anos de história, ganhou destaque pela sua capacidade técnica e solidez e hoje está presente em 21 estados do Brasil e conta com um portfólio de mais de 200 projetos e 125 milhões de metros quadrados urbanizados.

Cotiza- Fundada em 1953, a Cotiza é uma urbanizadora gaúcha especializada em loteamentos, condomínios de lotes e bairros planejados. Ao longo dos anos, realizou empreendimentos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai. Hoje conta com uma carteira de mais de 20 mil clientes e 25 milhões de metros quadrados urbanizados.

Foto: Divulgação