Primeiro final de semana da Festa do Peixe de Tramandaí contou com show de João Neto e Frederico

Após dois anos sem realizar o maior evento gastronômico do Estado, devido a pandemia causada pela Covid-19, a Prefeitura Municipal de Tramandaí (PMT), por meio da Secretaria de Turismo e Desporto, iniciou na quarta-feira (29/06), a 31ª Edição do Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar. O evento seguirá até 17 de julho.

O primeiro final de semana do evento foi marcado pela grande circulação de pessoas nos pavilhões do Centro Municipal de Eventos. Uma ampla programação de atividades e shows foram apresentadas para quem esteve prestigiando a festa. No sábado (2), aconteceu a abertura da 18ª Feira do Livro de Tramandaí, que está localizada dentro do pavilhão dos artesanatos. Ainda no sábado, durante a noite, visitantes, moradores, autoridades e empresários estiveram presentes prestigiando a solenidade oficial de lançamento do 31° Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar, que contou com uma linda apresentação da Banda Municipal de Tramandaí.

Com a praça com a praça gastronômica lotada, a tradicional tainha assada na brasa foi a grande atração e em poucas horas houve a comercialização de mais de 600 tainhas no sábado, segundo a administração do local. O preço do prato principal é de R$ 75,00 e acompanha pão e salada.

Já no domingo (3), o cenário não foi diferente, com o pavilhão gastronômico novamente lotado. Com a presença de centenas de pessoas, foi uma tarde perfeita para curtir com a família e apreciar os doces artesanais da 16ª Fest Doce. Para encerrar a noite e o primeiro final de semana de shows, a dupla sertaneja João Neto e Frederico, agitou os presentes na arena. Com grandes sucessos, o público cantou, dançou e se divertiu ao som da dupla natural de Goiás.

FESTIVAL DO PEIXE – O Festival terá ainda os shows nacionais do Raça Negra (10/07) e Cesar Menotti & Fabiano (17/07), além de 46 shows estaduais e locais. Os ingressos para os shows nacionais estão disponíveis no site: minhaentrada.com.br. Os valores variam de 11 a 220 reais. Além dos shows nacionais, também estarão presentes no evento: Julian e Juliano & Só Vanerão (30/06), Tchê Garotos (07/07), Tchê Barbaridade (14/07), entre outros.

Vale ressaltar que para curtir as demais atrações é cobrado somente o valor de acesso ao Centro de Eventos. Nas quintas e sextas-feiras a entrada é livre. Já aos sábados e domingos o valor é de R$ 10,00 por pessoa, com meia-entrada no valor de cinco reais. Já o valor do estacionamento é de R$ 20,00. O Centro de Eventos de Tramandaí está localizado na Rua Ernesto Nunes Bandeira, 920.

