Masculina 50+ – Vice-campeões José e Cleomar, campeões Valmir e Batista e 3os colocados Leandro e Nando.

Entre os dias oito e 10 de abril, aconteceu em Osório o 1º Torneio Pro Beach Tennis. A competição foi realizada nas quadras da Pro Beach Sports, no quilômetro 85 da BR-101, no bairro Costa Verde. O campeonato foi realizado pelo AVA Play, contando com mais de 200 atletas inscritos.

Entres os participantes estiveram alguns dos principais atletas do Estado como João Bastos, Fabricio Neis e caponense Rossoel Negruni. Já do lado de fora da quadra, estiveram presentes o ex-zagueiro do Internacional Índio e o narrador Paulo Britto, que vieram a Osório prestigiar o Torneio.

A COMPETIÇÃO

Os primeiros a entrarem em quadra foram os atletas da Masculina 50+. Ao todo, quatro duplas disputaram o título, em formato de quadrangular, onde todos jogavam contra todos, sendo campeã a dupla que somasse mais pontos. A decisão do título foi definida na última partida, entre Batista/Valmir e Leandro Colombo/Luiz Fernando.

Com duas vitórias, Valmir e Batista precisavam vencer para serem campeões. Já Leandro e Luiz Fernando não tinham mais chance de título e para ficar em segundo teriam que vencer por pelo menos cinco games de diferença. Porém, caso vencessem, ajudariam Cleomar e José, a serem campeões. No entanto, Valmir e Batista não deram chances para a dupla adversária e em um jogo tranquilo, venceram o jogo por 6 a 1, confirmando o título da categoria.

No primeiro game, Batista e Valmir abriram 40×15 na devolução na rede de Leandro. Na bola seguinte, Leandro mandou o lobe para fora, cedendo o 1 a 0. Mesmo com Leandro no saque, Batista e Valmir fizeram 30×40 no 2º game. Após smash na rede de Batista, no No-Ad (ponto do jogo), Leandro deu um o smash na rede: 2 a 0

Com o saque de Valmir entrando, ele e Batista abriram 40×0 no terceiro game. Após Leandro salvar o primeiro set point com uma largada depois de um belo rali, Batista fechou a parcial com um smash no fundo: 3×0. Com Leandro e Luiz Fernando errando muito, Valmir e Batista abriram 0x40 no quarto game. Leandro e Luiz Fernando reagiram na parcial, buscando o 40×40, aproveitando duas largadas e uma devolução na rede da dupla adversária. No No-Ad, Leandro sacou para fora: 4 a 0. No quinto game, Batista foi para o saque e ele e o parceiro Valmir viram a dupla adversária fazer 15×40. Eles chegaram a igualar a parcial em 40×40, mas no ponto decisivo, após outro rali, Batista devolveu na rede, cedendo o primeiro ponto para Leandro e Luiz Fernando. Valmir e Batista foram campeões

da Masculina 50+.

Novamente errando muito, Nando e Leandro viram Valmir e Batista abrirem 0x40 no sétimo game. E na primeira chance para fechar, Batista acertou o lobe, fazendo 5 a 1 no placar. Sacando para o título, Valmir acertou dois aces, fazendo 40×0 na parcial. No ponto seguinte, após troca de bolas, Leandro mandou o lobe para fora, confirmando a vitória de Batista e Valmir por 6 a 1 e o título da Masculina 50+ com três vitórias em três jogos.

Mesmo com a derrota, Leandro e Luiz Fernando terminaram na terceira colocação com uma vitória em três jogos. O vice-campeonato ficou com Cleomar e José, que conquistaram duas vitórias em três partidas disputadas.

MISTA 100+ (sete duplas)

FINAL – Rossoel/Zelinha 6 x 3 Vianei/Adriana

A decisão começou muito equilibrada. No primeiro game, Rossoel e Zelinha abriram 40×0. A dupla adversária conseguiu descontar para 40×30, com dois pontos de Adriana (uma largada e um smash). Na sequência, Vianei mandou um lobe duvidoso próximo a linha, sendo marcada fora: 1 a 0 para Rossoel e Zelinha.

O empate veio no game seguinte. Após abrir 40 a 0 num smash duvidoso de Rossoel que teria tocado na linha, Vianei e Adriana viram a dupla adversária descontar no lobe para fora de Vianei. Na bola seguinte, Vianei acertou o smash acelerado, deixando tudo igual: 1 a 1.

No terceiro game, saiu a virada e com direito a quebra de serviço. Com Vianei abusando da categoria, ele e a parceira Adriana abriram 0x40, no smash de Adri. No lance seguinte, Adriana acabou atacando para fora e sentiu uma lesão. Na sequência do jogo, Rossoel tentou uma largada na diagonal e acabou jogando para fora, cedendo o 2 a 1 para a dupla adversária.

Zelinha e Rossoel reagiram no quarto game e viraram a partida. O 2 a 2 saiu após uma recuperação da dupla. Com Vianei dando show nas largadas, ele e Adriana fizeram 40×0 no smash na rede de Zelinha. Na sequência, Zelinha acertou uma bola na devolução e um lobe, descontando para 40×30. O empate saiu na bola de Adri que não passou. No ponto do jogo, Rossoel devolveu o ataque com um lobe no fundo da quadra, fazendo o 2×2.

No quinto game, Adriana voltou a sentir a lesão e teve que jogar no sacrifício. Mesmo assim, ela e Vianei seguiram dando trabalho a dupla adversária. No No-Ad, Adri devolveu na rede o saque de Zelinha: 3 a 2. Adriana seguia na raça e mesmo ela e Vianei estando perdendo o game por 30×40, eles conseguiram o empate em 3 a 3, após dois erros de smashs da dupla adversária, sendo um de Zelinha na rede e outro de Rossoel para fora, no ponto decisivo.

Mesmo com Adriana mal conseguindo se movimentar, ela e Vianei seguiram jogando de igual para igual. No sétimo game, em um novo 40×40, Rossoel mandou uma bola fatiada para fazer o 4 a 3. No game seguinte, mesmo com Adri no saque, Rossoel e Zelinha abriram 15×40 e no lobe para fora de Adriana, a dupla fez 5 a 3, ficando a um ponto do título.

Sacando para a vitória, Rossoel e Zelinha abriram 40×15 no ataque na rede de Vianei. E já no primeiro match point a dupla confirmou a vitória, na largada para fora de Adriana, fazendo 6 a 3 e confirmando o título da Mista 100+. Já na disputa do terceiro lugar, Batista e Lisa derrotaram Roosevelt e Fabiana pelo placar de 7 a 5.

Mista 100+: Vice-campeões Vianei e Adriana, campeões Rossoel e Zelinha e 3os colocados Lisa e Batista.

Rossoel e Zelinha foram campeões da Mista 100+.

FEMININA D – (15 duplas)

FINAL – Grace/Cheila Souza 6 x 3 Cassiane/Lenise

Era passado da 1h e 30min de sábado (9), quando as duas duplas entraram em quadra para a decisão. Com um começo arrasador, Grace e Cheila abriram 40×0 rapidamente, com três pontos de Grace. Na sequência, Cheila deu uma largadinha curta para fazer 1 a 0 no placar. No segundo game, saiu o empate. Lenise sacou e Cheila devolveu com um lobe para fora, deixando a parcial em 40×30. Na bola seguinte, Grace jogou o ataque para fora, deixando tudo igual: 1 a 1.

Cassiane e Lenise conseguiram a virada no terceiro game, com uma quebra de serviço. Mesmo com Grace no saque, a dupla conseguiu fazer 15×40, na devolução de Lenise. Na sequência, Grace sacou, a bola acabou desviando em Cassiane antes de sair: 30×40. No segundo break point, Lenise confirmou o ótimo game e fechou a parcial com um smash: 2 x 1.

Aí foi a vez de Grace e Cheila correrem atrás e buscar a virada. O quarto game foi marcado por bons ralis. Foi numa dessas disputas, que Lenise acabou mandando a bola na rede, deixando a parcial em 30×40. Após outro rali, Cheila acertou o lobe, fazendo 2 a 2. A virada veio com Cheila. Depois de um game equilibrado, ela foi para o saque com a parcial empatada em 40×40 e acertou um ace para fazer 3 a 2 na partida.

No sexto game, o cansaço acabou batendo nas duas duplas. Após muitos erros dos dois lados, a decisão ficou para o No-Ad e no ponto decisivo, Cassiane deu uma bela largada para deixar tudo igual novamente: 3 a 3. A partir daí Grace e Cheila começaram a tomar conta do jogo.

No sétimo game, Grace foi para o saque e a dupla abriu 40×15. Após Grace mandar o saque seguinte para fora, ela viu, na sequência, Lenise devolver a bola na rede: 4×3. Cassiane foi para o saque e mesmo assim, Grace e Cheila abriram 0x40. Depois de desperdiçar dois break points na bola de Cheila na rede e o smash na paralela de Lenise, Cheila fechou a parcial após boa troca de bolas: 5 a 3.

Cheila foi para o saque e viu a dupla adversária fazer 15×40, graças aos erros dela e da parceira. Mesmo com a situação complicada, a dupla não se abalou e buscou o 40×40: primeiro, aproveitando o lobe para fora de Lenise e na sequência no smash de Cheila. No ponto decisivo, Cheila acertou outro ace, fechando o jogo em 6×3 e confirmando o título da Feminina D para ela e Grace. Na disputa do terceiro lugar, Laura Rost e Tati levaram a melhor para cima da dupla formada por Fernanda e Sheila Costa, vencendo a partida por 6×0.

Feminina D – Vice-campeãs Cassiane e Lenise, campeãs Cheila e Grace e 3as colocadas Laura e Tati.

Cheila e Grace foram campeãs da Feminina D.

MISTA INICIANTE (nove duplas)

FINAL – Rafael/Kate 6 x 1 Alisson/Jéssica Meregalli

Rafael e Kate não tiveram muitas dificuldades para conquistarem o título da Mista Iniciante. A dupla logo no início abriu 3 a 0 no placar. No primeiro game, mesmo com Jéssica no saque, eles fizeram 15×40, na largada na paralela de Rafael. Após Jéssica evitar um break point, acertando um lobe, a largada de Alisson na rede definiu a parcial.

No segundo game, Kate e Rafael fizeram 40×30 no ataque de Kate. Na bola seguinte, Rafael acertou um ataque na diagonal, fazendo 2 a 0. No terceiro game, a dupla começou a soltar o braço e no smash de Rafa no peito de Jéssica fez 0x40. A definição saiu no lance seguinte, quando Alisson mandou o smash na rede: 3 a 0.

O único ponto de Alisson e Jéssica saiu na quebra de serviço. Com Kate no saque, a dupla fez 30×40 no lobe de Jéssica. Na sequência, Alisson acertou um smash acelerado na paralela, descontando o placar para 3 a 1. Entretanto, a resposta de Rafael e Kate foi rápida. No quinto game, a dupla vencia por 30×40 quando Jéssica atacou uma bola em cima de Rafael, que defendeu, com a bola voltando para a quadra adversária. Alisson se esforçou para fazer a defesa, mas não conseguiu alcançar a bola: 4 a 1.

No sexto game, as duas duplas abusaram dos erros. No lobe de Kate, ela e o parceiro fizeram 40×30. Na bola seguinte, Rafael definiu a parcial com um smash: 5×1. Já o sétimo game, foi um atropelo da dupla. Com dois lobes de Kate e um smash de Rafa, eles abriram 0x40. Rafael ainda desperdiçou o primeiro match point, jogando o lobe para fora. Na bola seguinte, Kate soltou o smash em cima de Jéssica, fechando o jogo em 6 a 1. Já na disputa do 3º lugar, Juliano e Loriza fizeram 6 a 1 em Fernanda Bassani e Renan Santos.

Mista Iniciante – Vice-campeões Alisson e Jéssica, campeões Rafael e Kate e 3os colocados Juliano e Loriza.

Rafael e Kate foram campeões da Mista Iniciante.

MÃE/DINDA – FILHA (O) /AFILHADA (O) SUB-16 (seis duplas)

FINAL – Regina Formagio/Maria 1 x 6 Priscila Camargo/Isabelli

Priscila e Isabelli confirmaram o favoritismo e sem muitas dificuldades conquistaram o título. A dupla formada por mãe e filha começou abrindo 3 a 0 no placar. Após dois ataques para fora de Regina, a dupla fez 0x40. Regina e Maria buscaram a igualdade, após Pri Camargo devolver um saque na rede e Regina acertar um ace e um ataque no fundo. No No-Ad, Isabelli acertou uma bola na diagonal para fazer 1 a 0.

No segundo game, Priscila acertou dois aces, fazendo 2 a 0. No terceiro game, Priscila e Isabelli fizeram 0x40, fechando a parcial, após Maria mandar o lobe no teto: 3×0. Regina e Maria ainda conseguiram descontar, com uma quebra de serviço. Belli foi para o saque e a dupla fez 30×40. Regina ainda desperdiçou o primeiro break point, mandando o voleio na rede. No ponto decisivo, Isabelli atacou para fora: 3 a 1.

Depois disso, Priscila e Isabelli não foram mais ameaçadas e fecharam o jogo em 6×1. No quinto game, a dupla abriu 15×40, fechando a parcial na devolução de Belli no saque de Regina: 4×1. No sexto game, mãe e filha fizeram 40×0. Após dois smashs de Pri para fora, a dupla viu Regina e Maria descontar para 40×30. Mas na sequência, Isabelli mandou o smash em cima de Maria para fazer 5 a 1. A confirmação do título veio no sétimo game, quando Maria errou os quatro saques, confirmando a vitória de Priscila e Isabelli Camargo por 6 a 1. Já na disputa do 3º lugar, Daniele e Maria Luiza foram derrotadas por Amanda e Júlia por 7 a 5.

Vice-campeãs Maria e Regina, campeãs Belli e Pri Camargo e 3as colocadas Júlia e Amanda.

Isabelli e Priscila foram campeãs da Mãe e Filha Sub-16.

FEMININA INICIANTE (12 duplas)

FINAL – Mariza/Natália 6 x 4 Janise/Marília

Com um início melhor, Mariza e Natália abriram 3 a 0 no marcador. No primeiro game, Mariza acertou três aces seguidos e a dupla fechou a parcial no smash para fora de Marília. Com Marília no saque, a dupla fez 30×40 no lobe para fora de Marília. O 2 a 0 saiu no lobe de Mariza na devolução de saque. No terceiro game, Mariza e Natália fizeram 40×15 e na bola seguinte confirmaram o serviço, no ace de Mariza: 3 a 0.

Janise e Marília ameaçaram uma reação. No quarto game, a dupla fez 40×15, fechando a parcial no ace de Janise. No game seguinte, elas conseguiram quebrar o saque adversário. Com Natália no saque, Janise e Marília fizeram 15×40. O 3 a 2 saiu no voleio na rede de Mariza.

Após o susto, Mariza e Natália voltaram para o jogo, conseguindo abrir nova vantagem no placar. Errando muito no início do game, a dupla chegou a ver Janise e Marília fazerem 40×0. Mas, elas foram atrás do empate, primeiro aproveitando o lobe de Janise e o saque de Marília para fora e depois, confirmando no lobe de Mariza. No ponto decisivo, após belo rali, Mariza fez o 4 a 2 no smash. Ponto que se repetiria no game seguinte, para fazer o 5 a 2.

Mais uma vez, Janise e Marília ameaçaram uma reação. No oitavo game, a dupla abriu 40×0 e após Janise desperdiçar o primeiro set point jogando o smash para fora, elas confirmaram o serviço no smash da própria Janise: 5×3. No 9º game, Mariza e Natália abusaram dos erros e viram Janise e Marília realizarem mais uma quebra, garantindo o quarto ponto no lobe para fora de Mariza.

Janise foi para o saque, tendo a chance de igualar o jogo. Mas ela e a parceira acabaram sentindo a pressão. Depois de Janise mandar um saque no teto, a dupla viu Mariza acertar um smash na paralela para fazer 15×40. E na bola seguinte, Janise sacou na rede, confirmando a vitória de Mariza e Natália por 6 a 4 e o título da Feminina Iniciante para elas. Já na disputa do 3º lugar, Emanuele e Jéssica Meregalli derrotaram Patrícia Camargo e Desiree, com direito a um 7 a 0 no tie break.

Feminina Iniciante – Vice-campeãs Janise e Marília, Campeãs Mariza e Natália e 3as colocadas Jéssica e Emanuele.

Mariza e Natália foram campeãs da Feminina Iniciante.

MASCULINA D (18 duplas)

FINAL – Luiz Fernando/Guingo 4 x 6 Alexandre/Diego

Após conquistar o terceiro lugar na Masculina 50+, Luiz Fernando entrou em quadra em busca do troféu de campeão e por muito pouco isso não aconteceu. Em uma partida bastante equilibrada, o título foi definido no detalhe.

Aproveitando os erros da dupla adversária, principalmente de Diego que mandou dois ataques para fora e um na rede, Luiz Fernando e Guingo abriram 40×15 no primeiro game. E no ace de Nando no fundo da quadra, a dupla fez 1 a 0. O empate saiu no game seguinte. Soltando o braço, Diego e Alexandre fizeram 40×15 no smash de Diego. A definição da parcial ocorreu após um lobe duvidoso de Guingo próximo à linha: 1 a 1.

No terceiro game saiu a primeira quebra de serviço do jogo. Com duas largadas seguidas de Diego, ele e o parceiro fizeram 2 a 1. Mas Luiz Fernando e Guingo foram buscar, devolvendo a quebra, fechando o quarto game no saque para fora de Alexandre: 2×2. Em um quinto game equilibrado, ocorreu uma nova virada. Depois de estar perdendo por 30×40, Luiz Fernando acertou um ace, deixando tudo igual: 40 a 40. No ponto decisivo, Guingo acertou o lobe, fazendo 3 a 2 na partida.

Diego foi o cara do sexto game. Depois de acertar dois aces, ele fechou a parcial com um smash, igualando o marcador em 3 a 3. Já o sétimo game, foi marcado por um festival de erros por parte das duas duplas, sendo o ponto decisivo sendo definido no smash para fora de Diego: 4×3.

Alexandre e Diego reagiram e buscaram mais uma virada. Em um game equilibrado, Diego acertou um smash para fazer 40×30. Luiz Fernando fez 40 a 40 com um lobe no limite da quadra. No No-Ad, Alexandre atacou uma bola na paralela e Luiz Fernando não conseguiu defender: 4×4.

A virada saiu em mais uma quebra. Alexandre e Diego estavam perdendo a parcial por 40×30, quando Nando deu uma largada na diagonal, porém, Alexandre voou para defender a bola e, ainda por cima, conseguiu fazer o ponto. No No-Ad, Guingo jogou o lobe para fora, deixando Diego e Alexandre a um game do título.

Diego foi para o saque e com dois aces, ele e o parceiro abriram 40×15. Luiz Fernando e Guingo correram atrás e empataram o décimo game em 40×40, na bola na rede de Diego. No ponto decisivo, Alexandre acertou um belo smash para fazer o 6 a 4, confirmando a vitória e o título da categoria Masculina D. Já na disputa do terceiro lugar, Mário Júnior e John venceram Ismael e Juliano Pires pelo placar de 6×4.

Masculina D – Vice-campeões Guingo e Nando, campeões Diego e Alexandre e 3os colocados Mário e John.

Diego e Alexandre foram campeões da Masculina D.

MASCULINA C (12 duplas)

FINAL – Leandro Capaverde/André Valentim 6 x 4 Luis Girardi/Leonardo Garcia

Com um começo arrasador, Leandro e André abriram 3 a 0 no placar. No primeiro game, a dupla fez 40×15 no smash de André. No lance seguinte, eles fecharam a parcial após Leonardo mandar a bola na rede. No segundo game, teve a primeira quebra da partida. Mesmo com Leonardo no saque, André e Leandro abriram 0x40, na devolução de André. Na sequência, Leandro acertou um smash, fazendo 2 a 0.

Luis e Leonardo não conseguiam jogar e os seus pontos eram praticamente só nos erros de André e Leandro, que fecharam o terceiro game em outro smash de Leandro: 3 a 0. No quarto game, Luis e Leonardo conseguiram fazer 40×15 após três erros da dupla adversária na devolução de saque. Na bola seguinte, Luis Girardi confirmou o serviço com um ace, descontando para 3 a 1.

Depois da desligada no quarto game, Leandro e André voltaram para o jogo e conseguiram abrir ainda mais vantagem no placar. Com Leandro no saque, a dupla fez 40×15 na devolução para fora de Leonardo. Na bola seguinte, Leandro fez 4 a 1 com um belo smash. O quinto ponto saiu com mais uma quebra. No smash de Leonardo para fora Leandro e André fizeram 0x40. Depois de desperdiçar dois break points, Leandro fechou a parcial em um novo smash.

A partir daí Luis e Leonardo ameaçaram uma reação, botando fogo na partida. Aproveitando os erros da dupla adversária, eles fizeram 15×40 no sétimo game, confirmando a quebra no smash de Leonardo: 5 a 2. Luis foi para o saque e ele e o parceiro abriram 40 a 0. Após dois ataques para fora de Girardi, a dupla conseguiu fechar a parcial no lobe de Leonardo: 5×3. Já no nono game, aproveitando dois erros de saque de Leandro, Leonardo e Luis fizeram 0x40 no smash de Girardi. Leandro ainda salvou um break point, com um smash na paralela. Mas na sequência, o próprio Leandro mandou o saque no teto, vendo Girardi e Léo encostarem no marcador: 5 a 4.

No pior momento do jogo, André e Leandro estavam perdendo o décimo game por 30×15, quando André acertou um smash para deixar tudo igual: 30×30. Na sequência, Leonardo mandou o smash para fora, deixando André e Leandro a uma bola do título. E eles confirmaram a vitória no primeiro match point, com um lobe de Leandro na diagonal. Final de jogo: 6 a 4 para André e Leandro e título da Masculina C para a dupla. Já na disputa do 3º lugar, Filé e Dudu Ferrari derrotaram Bruno Dias e Jonatan Terra por 6×3.

Masculina C: Vice-campeões Leonardo e Luis, campeões Leandro e André e 3os colocados Dudu e Filé.

Leandro e André foram campeões da Masculina C.

OPEN MASCULINA (oito duplas)

FINAL – Fabio Schafer/Fabricio Neis 2 x 6 Gil Quiles/João Bastos

Uma das categorias mais esperadas por todos que foram acompanhar os jogos nas quadras da Pro Beach Sports, a final acabou decepcionando um pouco o público presente, não pelo jogo em si, mas pelo placar elástico. Era passado das 0h e 40min de domingo (10), quando as duas duplas finalistas pisaram na areia para a disputa do título.

Gil e João conseguiram abrir 3 a 0. No primeiro game, a dupla saiu perdendo de 0x30, mas acabou virando graças a três aces de João. No segundo game, João começou a voar e com três smashs incríveis ele e o parceiro fizeram 15×40. Precisando reverter a desvantagem, Fabrício começou a soltar o braço no saque e, após um ace, o saque seguinte acabou indo na rede: 2×0.

Cada game era um jogo a parte. Na terceira parcial, Gil iniciou acertando dois aces, fazendo 30×0. Porém, Fabio e Fabrício viraram para 30×40 após o ataque de João parar na rede. Na sequência, João acertou o smash, fazendo 40 a 40. No ponto decisivo, Gil acertou outro ace, fazendo 3 a 0 no placar.

Fabio foi para o saque e, aproveitando os erros da dupla adversária, ele e Fabricio abriram 40×0, no ataque de Fabrício na paralela. O ponto foi confirmado após o ace de Fabio, contanto com uma ajudinha da fita que acabou encobrindo Gil, não dando chance de defesa: 3 a 1.

Em mais uma passagem arrasadora pelo saque no quinto game, João acertou dois aces. E no smash de Fabio atacado para longe, Gil e João fizeram 4 a 1. Na sequência, Fabricio foi para o saque. Ele começou alternando um ace e um saque na rede, um ace e um saque na rede, deixando a parcial em 30×30. Gil acertou uma bola na diagonal em cima da linha para fazer 30×40. Mas, o mesmo Gil, mandou a devolução do saque na rede, cedendo o 40×40. No No-Ad, Fabrício atacou uma bola na diagonal e João não conseguiu defender: 4 a 2.

No sétimo game, João e Gil fizeram 40×15, no smash de João. Após Gil mandar um saque para fora, a dupla fechou a parcial na devolução na rede de Fabio. Mesmo com Fabio no saque, Gil e João abriram 0x40, no smash de João em cima de Fabio. Porém, antes disso, saiu uma das defesas mais lindas da competição. No 0x15, após boa troca de bolas, Gil voou para salvar um lobe de Fabrício e na sequência Schafer mandou o smash na rede (0x30).

Precisando salvar quatro match points, Fabio e Fabricio salvaram o primeiro, no ace de Schafer. Mas na sequência, Fabio sacou, a bola tocou na fita e foi para fora. Final de jogo! Vitória de Gil e João por 6 a 2 e título conquistado na Open Masculina. Já na disputa do terceiro lugar, Everton Kauer e Miguel perderam para Damien e Rossoel por 6 a 3.

Open Masculina – Vice-campeões Fabricio e Fábio, campeões Gil e João e 3os colocados Damien e Rossoel.

Gil e João Bastos foram campeões da Open Masculina.

FEMININA C (nove duplas)

FINAL – Daia Camargo/Grazi 6 x 3 Fernanda Rocha/Renata

No duelo entre Osório e Gravataí, as visitantes começaram fazendo 2 a 0. No primeiro game, Fernanda e Renata fizeram 30×40 no saque na rede de Grazi. Na sequência, Fernanda mandou o lobe para fora: 40×40. No No-Ad, Daia tentou uma largada e a bola parou na rede: 1 a 0. No segundo game, após dois aces de Renata e uma devolução de Grazi na rede, a dupla de Gravataí fez 40×15. E em outra devolução errada de Grazi, dessa vez direto para fora, as visitantes confirmaram o serviço, fazendo 2 a 0.

Após o começo ruim, as osorienses reagiram e buscaram a virada. Após Fernanda dar um smash, Daia devolveu com um voleio no meio da quadra, fazendo 40×15 para a dupla da casa. A própria Daia definiu a parcial com um smash na diagonal: 2×1. O empate saiu na quebra de serviço. Mesmo com Fernanda no saque, Daia e Grazi fizeram 0x40. Renata e Fernanda chegaram a descontar para 30×40 no smash de Renata e na devolução de Daia no teto. Mas no lance seguinte, Renata sacou para fora, cedendo o 2 a 2.

No quinto game, Grazi e Daia estavam perdendo de 30×40, mas conseguiram a virada, após lobe de Grazi e largada de Daia: 3 a 2. Em um sexto game equilibrado, Renata mandou o smash na rede, cedendo o 30×40. Na sequência, foi a vez de Grazi mandar o smash para fora, deixando tudo igual: 40×40. No ponto decisivo, Grazi fez o 4 a 2 com um belo smash.

O confronto seguia disputado, com as duas duplas trocando pontos. Em mais um 40 a 40, o sétimo game foi definido no smash para cima de Fernanda, que na tentativa de devolver mandou a bola no teto: 5×2. Fernanda foi para o saque e com direito a dois aces dela, a dupla de Gravataí confirmou o serviço e descontou o jogo para 5 a 3. Grazi foi para o saque e ela e a parceira fizeram 40×15, na largada de Daia. No ponto seguinte, após belo rali, Fernanda deu um smash na rede, fechando o jogo em 6 a 3 e confirmando o título da Feminina C para Daia e Grazi. Já disputa do terceiro lugar, no duelo entre duas duplas de Gravataí, Aline e Cibele derrotaram Letícia Schafer e Rita por 6 a 4.

Feminina C – Vice-campeãs Renata e Fernanda, campeãs Daia e Grazi e 3as colocadas Aline e Cibele.

Daia e Grazi foram campeãs da Feminina C.

MISTA D (15 duplas) – Um fato curioso ocorreu ao longo da Mista D.Durante as quartas de final da categoria houve um apagão na Pro Sports, o que causou a interrupção da competição. Após alguns minutos, a energia foi reestabelecida e os jogos puderam seguir normalmente.

FINAL – Guingo/Sheila Costa 4 x 6 Luiz Fernando/Lisa

A decisão reuniu uma série de atrativos. Após Guingo e Luiz Fernando terem ficado na terceira posição da Masculina D, agora os parceiros se enfrentariam pela final da Mista D. A parceira de Guingo, Sheila, mulher de Luiz Fernando, já havia terminado em 4º na Feminina D, quando jogou ao lado da filha Fernanda. Para completar, Luiz Fernando havia derrotado a filha Fernanda na primeira fase da Mista D pelo placar de 6 a 3.

Vale ressaltar que Nando, ao chegar à final, garantiu o terceiro troféu, já que havia ficado em 3º na Masculina 50+, jogando ao lado de Leandro Colombo. Já Lisa, assim como Guingo, conseguiu o segundo troféu, visto que ficou em terceiro (jogando ao lado de Batista) na Mista 100+.

O JOGO – Sheila e Guingo começaram com tudo. Depois de abrirem 40×0 no primeiro game, Guingo fechou a parcial com um smash. No segundo game, mesmo com Nando no saque, a dupla fez 15×40 no smash de Sheila. Na sequência, Guingo mandou duas devoluções para fora, deixando tudo igual: 40×40. No ponto decisivo, Lisa jogou o lobe para fora: 2 a 0.

No terceiro game, mais uma vez Guingo e Sheila abriram 40×15, mas dessa vez, a dupla não deu chances para o azar e na bola seguinte confirmou o ponto no ataque na paralela de Guingo, após ótimo rali: 3 a 0.

Aos poucos, Lisa e Nando foram entrando no jogo, deixando o confronto mais equilibrado. No quarto game, após boas trocas de bola e excelentes defesas, Lisa acertou um lobe, fazendo 40×30. Em um novo lobe de Lisa, a dupla conseguiu confirmar o serviço e descontar o placar para 3 a 1. No game seguinte, Lisa e Luiz Fernando conseguiram quebrar o saque de Sheila, fazendo 0x40 numa bola na diagonal de Lisa. No lance seguinte, Sheila atacou para fora, cedendo o 3 a 2.

Após um sexto game equilibrado, no No-Ad, Sheila definiu o ponto, fazendo 4 a 2. Mas Luiz Fernando e Lisa foram buscar a virada. Aproveitando três erros de saque de Guingo, a dupla confirmou a quebra, descontando para 4 a 3. Os erros seguiram no oitavo game, dessa vez com Sheila, que jogou dois lobes para fora e uma devolução na rede: 40×0. Na jogada seguinte, Luiz Fernando usou toda a categoria para dar apenas uma pingada na paralela e fazer o 4 a 4.

Com um saque de Sheila para fora e dois smash de Lisa, ela e o parceiro abriram 0x40. Na sequência, outro saque para fora de Sheila, confirmou a virada de Luiz Fernando e Lisa: 5×4. Aí foi só confirmar o serviço: Com Nando no saque, a dupla fez 40×15. Após bom rali, Guingo acertou um lobe na linha, descontando para 40×30 e salvando o primeiro match point. Porém, no lance seguinte, Luiz Fernando deu outra largada e Sheila não conseguiu alcançar. Final! 6 a 4 para Lisa e Nando e título da Mista D para eles. Na disputa do 3º lugar, Anderson e Jaqueline fizeram 6 a 3 para cima de Alexandre e Cassiane.

Mista D – Vice-campeões Guingo e Sheila, campeões Nando e Lisa e 3os colocados Jaqueline e Anderson.

Lisa e Nando foram campeões da Mista D.

MISTA C (15 duplas)

FINAL – Leandro Capaverde/Grazi 6 x 3 Filé/Isabelli

Três dos quatro finalistas já haviam conquistado um troféu na competição. Leandro foi campeão, ao lado de André, na Masculina C. Grazi conquistou a Feminina C, jogando com Daia Camargo. Já Isabelli, havia sido campeã, jogando com sua mãe, Priscila Camargo, na categoria Mãe/Dinda – Filha (o) /Afilhada (o) Sub-16.

Leandro e Grazi começaram melhor, fazendo 2 a 0. Após estarem perdendo por 40×15, a dupla conseguiu buscar a igualdade, no lobe para fora de Isabelli e no smash de Leandro. No ponto decisivo, Belli atacou para fora, cedendo o 1 a 0. No segundo game, Leandro e Grazi saíram perdendo de 0x30 e novamente precisaram recuperar. No 30×30, Isabelli acabou mandando para fora a devolução do saque de Grazi (40×30). Em outro ataque de Belli para fora, Leandro e Grazi fecharam a parcial, fazendo 2 a 0 no placar.

Após o início ruim, Filé e Isabelli se recuperaram e buscaram o empate. Depois de um terceiro game equilibrado, no No-Ad, Leandro jogou para fora o lobe, cedendo o 2 a 1. O 2 a 2 saiu com uma quebra de serviço. Com Leandro no saque, Filé e Belli fizeram 15×40, com a bola de Filé na paralela. Na jogada seguinte Leandro mandou um smash e acabou batendo com a raquete na rede, o que não vale, confirmando o 2º ponto para Filé e Isabelli.

No quinto game, outra quebra: Com Isabelli no saque, Leandro e Grazi abriram 0x40. Filé e Belli foram buscar o 40 a 40, mas no ponto decisivo, após boa troca de bolas, Isabelli atacou para fora: 3 a 2. Em nova, quebra, Filé e Belli voltaram a igualar o marcador no game seguinte. Após um novo 40 a 40, Grazi sacou para fora, cedendo o 3 a 3.

O jogo seguiu parelho, com Isabelli dando um show de defesas, mesmo com apenas 12 anos de idade e na sua estreia na categoria C. Porém, Leandro começou a desequilibrar a partida. Foi no smash dele que se definiu o sétimo game.

A medida que o jogo se encaminhava para o final Belli começou a sentir a pressão, mas nada que apague (com perdão do trocadilho) a belíssima atuação da jovem atleta. No oitavo game, Filé mandou o smash na rede (40×30) e na sequência, Leandro fez 5 a 3, acertando um smash na paralela.

Isabelli foi pressionada para o saque e viu Leandro, em noite inspirada, fazer 15×40, em outro smash. Filé ainda acertou um smash, descontando para 30×40. Mas Grazi e Leandro não desperdiçaram o segundo match point, fechando a partida em 6 a 3, depois que Filé jogou o lobe para fora.

Esse foi o sexto torneio que Leandro e Grazi jogam juntos e são campeões, o que aumenta ainda mais a pressão para que ambos subam para a categoria B. Voltando para a Mista C, Chico e Marta venceram a disputa do 3º lugar contra Chello e Fernanda Rocha. A dupla de Santo Antônio da Patrulha derrotou a dupla de Gravataí no tie break pelo placar de 7 a 5.

Mista C: Vice-campeões Filé e Isabelli, campeões Leandro e Grazi e 3os colocados Chico e Marta.

Leandro e Grazi foram campeões da Mista C.

MISTA OPEN (seis duplas)

FINAL – Fabricio Neis/Letícia Schafer 4 x 6 João Bastos/Fernanda Nozari

Passava das 21h e 45min de domingo (10), quando as duas duplas entraram em quadra para o confronto. A decisão era uma espécie de revanche já que João havia derrotado Fabricio na final da Open Masculina. E novamente Bastos acabou levando a melhor.

João e a parceira Fernanda saíram ganhando por 2 a 0. No primeiro game, a dupla conseguiu quebrar o saque de Fabrício. Depois de fazer 15×40, na jogada seguinte, João acertou um smash, Letícia tentou fazer a devolução, mas a bola foi para fora: 1 a 0. No segundo game, o saque de Fernanda começou a entrar, acertando três aces em quatro saques. Com a parcial em 40×15, Fabricio tentou uma largada na diagonal, a bola tocou na fita e foi para fora: 2 a 0.

Depois disso, Fabricio e Letícia regiram e buscaram a virada. No lobe de Fabricio, a dupla fez 40×15 na parcial. Após Letícia mandar a devolução para fora, a mesma Letícia acertou um ace para fechar o terceiro game: 2 a 1. No quarto game, João e Fernanda abusaram dos erros e Fabricio e Letícia aproveitaram para fazer 0x40. Na sequência, Fabricio acertou um smash na paralela, empatando a partida em 2 a 2. Em um quinto game equilibrado, a definição saiu no No-Ad, com Fernanda tentando uma largada e ficando na rede: 3 a 2.

No sexto game, João voltou para o jogo, acertando tudo, tanto as largadas quanto os smash. Com 40×0 na parcial, Fernanda confirmou o 3 a 3 com um ace. Com uma quebra de serviço, João e Fernanda voltou à frente no placar. Depois de abrir 0x40, João garantiu o quarto ponto com um smash. No entanto, Fabricio e Letícia voltariam a buscar a igualdade, em nova quebra, após smash de Neis: 4×4.

O nono game foi um duelo à parte entre Fabricio e Fernanda com ambos soltando o braço. Foi em um desses ataques que a bola acabou sobrando na rede e ficando fácil para João só conferir e fazer 5 a 4. No décimo game, Fernanda acertou dois aces e ela e o parceiro abriram 40×0. E no primeiro match point fecharam o jogo em 6 a 4, após o lobe de Letícia ir para fora. Já na disputa do 3º lugar, Willian Girardi e Milena Bublitz venceram Theo e Maurem Braun por 6 a 3.

Mista Open – Vice-campeões Fabricio e Letícia, campeões Fernanda e João e 3os colocados Milena e Willian.

Fernanda e João foram campeões na Mista Open.

Fotos: Lucas Rodrigues

