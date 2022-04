A tradicional Via Sacra do Morro da Borússia será realizada nesta sexta-feira (15), a partir das 19h. O grupo teatral 1º ato fará a encenação ‘Manhã em Jerusalém’. A saída da procissão será na rótula do Supermercado Mazangui encerrando na Capela Santa Rita. As velas para procissão podem ser adquiridas na secretaria paroquial da Catedral Nossa Senhora da Conceição. Vale ressaltar que o trânsito estará interrompido das 18h e 30min às 23h.

