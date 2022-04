Ao todo, 12 novos secretários foram empossados no final da tarde de segunda-feira (4). – Foto: Felipe Dalla Valle

O governador Ranolfo Vieira Júnior anunciou no final da tarde de segunda-feira (4), no Palácio Piratini, em Porto Alegre, os novos secretários do Estado. Ao todo, foram apresentados 12 novos nomes. O total de 25 secretarias, sendo três extraordinárias ligadas ao gabinete do governador, permaneceu inalterado.

Domingos Velho Lopes é o novo secretário estadual de

Agricultura. – Foto: Gustavo Mansur

Segundo Ranolfo, os novos nomes que passam a integrar o secretariado dialogam com o trabalho feito até então sob o comando do ex-governador Eduardo Leite, o que confirma o trabalho de continuidade que o novo governador vai realizar durante os nove meses de mandato.

Entre os novos secretários está o nome de Domingos Velho Lopes, que assumiu a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) no lugar de Silvana Covatti, que deixou a pasta em 31 de março.

Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Domingos é produtor rural desde 1992, exerce a atividade nos municípios de Mostardas e Palmares do Sul. Em 2017 ele assumiu a comissão de Meio Ambiente da Federação da Agricultura no Estado (Farsul) e foi conduzido à presidência do conselho superior da entidade. Elegeu-se vice-presidente da entidade e exerceu, também, a presidência do Sindicato Rural de Mostardas e a presidência do Comitê de Bacia do Litoral Médio. Também é membro do Conselho de Meio Ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e vice-presidente da Comissão Nacional de Irrigação da CNA.

Domingos inicia sua gestão tendo como metas o fomento à irrigação e ampliação de reservas de água no RS, o alinhamento da atividade produtiva com o meio ambiente e a valorização do produtor rural. Segundo Lopes, a Secretaria da Agricultura estará aberta para a construção de soluções das diferentes demandas dos produtores rurais. “Vamos fazer o nosso melhor e esgotar todas as possibilidades técnicas e legais para resolver as dificuldades”, afirmou.

Ao destacar que pretende trabalhar para valorizar a imagem do produtor rural perante a opinião pública, independentemente do seu porte e da sua cultura, Lopes disse que assumiu o desafio com tranquilidade. “É o nosso métier lidar com as coisas da agricultura, com as atividades do meio ambiente. Mesmo com todas as dificuldades envolvendo o momento da estiagem no RS, temos certeza que, com muito diálogo, muita ciência e muita técnica vamos atingir os objetivos”.

Entre as ações que terão prioridade na SEAPDR, Lopes afirmou que está o alinhamento da atividade produtiva com a área do meio ambiente, dialogando com a sociedade gaúcha sobre a importância da produção sustentável. Para isso, se buscará, junto à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), a regulamentação do uso do Bioma Pampa, gerando consenso, dentro da legalidade, entre a produção de alimentos e a preservação ambiental do bioma. “Esta será a tônica que daremos na nossa gestão, com efeito sinérgico entre os assuntos”.

Lopes também declarou que dará especial atenção às questões estruturantes para resolver os entraves envolvendo a irrigação. Atualmente, a área de sequeiro irrigada no Estado é de cerca de 235 mil hectares, havendo grande potencial para ampliação deste número. No âmbito do Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, o Estado investirá R$ 201,4 milhões para qualificação da irrigação, por meio de escavação de poços artesianos, construção de microaçudes, instalação de cisternas e subsídios a projetos de irrigação.

OUTROS SECRETÁRIOS

Na Secretaria de Turismo, quem assumiu o comando da pasta foi Raphael Ayub Advogado, pós-graduado em Direito Público e em Finanças, Investimentos e Banking pela Pontífica Católica do RS (PUC-RS).

Trabalhou de 2017 a 2021 na prefeitura de Capão da Canoa, onde foi secretário de Gestão, Inovação e Planejamento e de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Raphael atuou na revitalização da beira-mar e na estruturação do Parque Náutico Lagoa dos Quadros e implantação do Gabinete de Gestão Integrada na cidade. De 2013 a 2017, foi assessor parlamentar da Câmara de Vereadores e presidiu o Conselho Comunitário Pró-segurança Pública de Capão da Canoa.

Raphael Ayub é o novo secretário estadual de

Turismo. – FOTO: Itamar Aguiar

Além dos dois, o Litoral Norte gaúcho terá outro nome representando a região dentro do governo gaúcho. No último domingo (3), Heraldo Chaves Guerreiro assumiu como secretário adjunto de Segurança Pública do Estado. Natural de Mostardas, Heraldo é delegado da Polícia Civil, tento atuado de 2011 a 2021 no comando da 23ª Delegacia de Polícia Regional (DPRI) de Osório.

Heraldo Guerreiro é o novo secretário adjunto

de Segurança do RS. – Foto: Itamar Aguiar

LISTA COM NOVOS SECRETÁRIOS DO ESTADO

Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social – Marcia Pires de la Torre;

Logística e Transportes – Luiz Gustavo de Souza;

Secretária Extraordinária de Estado – Chefe de Gabinete – Flávia Colossi Frey;

Segurança Pública – Vanius Cesar Santarosa;

Turismo – Raphael Ayub;

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – Domingos Velho Lopes;

Trabalho, Emprego e Renda – Hamilton Sossmeier;

Esporte e Lazer – Letícia Boll Vargas;

Secretaria Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais – Patrícia Kotlinski;

Meio Ambiente e Infraestrutura – Marjorie Kauffmann;

Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Carlos Rafael Mallmann;

Obras e Habitação – Volnei Minozzo.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some