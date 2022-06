Produtos falsificados são apreendidos durante Operação no Litoral

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (Decon), em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), deflagrou na quinta-feira (26), uma Operação para combater a comercialização de produtos falsificados no Litoral Norte gaúcho. O objetivo é assegurar a saúde e segurança dos consumidores e garantir a regularidade fiscal dos produtos. As ações foram realizadas nos municípios de Capão da Canoa e Xangri-lá.

Ao todo, duas lojas fiscalizadas tiveram produtos apreendidos, sendo confiscados diversos objetos como roupas. Conforme a Polícia, os fiscais do Inmetro relataram irregularidades em diversas peças, entre eles: Ausência do país de origem, composição têxtil e identificação fiscal. Também foram confiscados bonés, óculos, relógios e perfumes, todos sem procedência.

Vale ressaltar que os nomes das lojas e os endereços não foram divulgados. Os proprietários dos estabelecimentos foram autuados e precisaram um Termo Circunstanciado. De acordo com o delegado Alexandre Luiz Fleck, responsável pela Operação, os indivíduos poderão responder pelo crime contra a propriedade industrial (pena de até dois anos) e contrabando (pena de cinco anos de prisão).

Foto: PC

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some