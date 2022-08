Professora Ana Gilnara Davoglio é homenageada pela Escola Ângelo Gamba

OSÓRIO – A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Ângelo Gamba, na Borússia, realizou na última sexta-feira (19), a cerimônia de descerramento da placa de renomeação da sua biblioteca, a qual passará a ser chamada: Professora Ana Gilnara. O ato contou com a presença do prefeito Roger Caputi, do vereador Ed Moraes, do secretário de Educação Dilson Maciel, do subprefeito da Borússia João Aresi, do diretor da Escola Everton Kauer, além de professores, servidores e alunos da instituição, assim como familiares e amigos da homenageada.

Falecida em 17 de julho de 2021, aprofessora Ana Gilnara Martins Davoglio lecionou na Ângelo Gamba por muitos anos até o dia de sua morte, quando já estava com 55 anos de idade. Aprovada, por meio de concurso público da Prefeitura, no ano de 2009, para lecionar a disciplina de Português aos estudantes das séries finais do Ensino Fundamental, ela também deu aula nas Escolas Cenecista Marquês de Herval e Mirko Lauffer, no distrito de Passinhos.

Ana Gilnara nasceu em 20 de junho de 1966, na cidade de Palmeira das Missões, na região Noroeste do Estado. Filha de Gil José Davoglio e Doreti Martins Davoglio (in memoriam), ainda criança, veio junto com os pais e os irmãos (Adriana, Gilson e Gislaine) para Osório. Na cidade ela concluiu o Ensino Fundamental da Escola Prudente de Morais e o Ensino Médio na Marquês de Herval. Formada no magistério, a professora Ana Gilnara fez Licenciatura Plena em Língua Portuguesa e Literatura na Faculdade de Ciências e Letras de Osório (Facos). Casada com Luís Henrique Estradioto, ela teve dois filhos: Luís Eduardo e Juliana, a qual esteve presente na homenagem.

Durante as falas, foram destacadas a conduta profissional, a dedicação e a amizade de Ana Gilnara, sendo lembradas histórias vividas com a homenageada. O pai de Gilnara, o ex-vereador e secretário municipal de Educação Gil Davoglio, que também foi professor, aproveitou para agradecer a iniciativa dos educadores da Ângelo Gamba e saudou os alunos, “que ao lado dela vivenciaram o processo de ensino-aprendizagem”. Bastante emocionada, a filha de Gilnara, Juliana, falou sobre o amor à literatura e música, que era compartilhado desde a infância. Ela salientou estar honrada pela homenagem, que “eternizará o nome da sua mãe na biblioteca da escola, um lugar que ela tanto amava”, declarou.

Prefeito Roger, Gil Davoglio, Juliana Estradioto e diretor Everton durante o descerramento da placa de renomeação da biblioteca da Escola Ângelo Gamba.

FOTOS: PMO

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some