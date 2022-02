Osório se despediu no sábado (12), da professora Juni Campos Martins. Ela acabou não resistindo após sofrer um acidente de trânsito na BR-290 (Freeway), na sexta-feira (11). A osoriense chegou a ser socorrido, mas acabou vindo a óbito. O marido dela, que conduzia o automóvel, segue internado. A cerimônia de velório aconteceu na Capela do Caravágio, a partir das 14h. Já o enterro ocorreu às 17h e 30min, no Cemitério Municipal.

Juni Martins foi diretora na Escola Prudente de Moraes, Coordenadora Financeira na 11ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), do MDB Mulher e do Diretório Municipal de Osório.O MDB de Osório, partido político por qual Juni foi filiada por anos emitiu uma nota lamentando o fato: “Nossos sentimentos a todos os amigos e familiares”, desejou a Executiva do MDB Osório”.

Outro que lamentou a morte da professora foi o deputado Alceu Moreira:“Hoje o dia amanheceu triste.Minha grande amiga, minha irmã de alma e caminhada, Juni Campos Martins, nos deixou repentinamente.Grande professora de Osório, militante aguerrida do nosso MDB RS, Juni era dona de um coração imenso, repleto de alegria, amor e compaixão.Ela era a primeira a chegar e última a sair. Vai deixar um vazio insubstituível nas nossas vidas”, escreveu o parlamentar.

Juni deixa o esposo Doraldo e os filhos Patrícia e Ricardo.

Foto: Divulgação

