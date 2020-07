A Secretaria de Saúde da cidade iniciou no mês de junho, o Programa Municipal de Tratamento de Feridas com Curativos Especiais, nas Estratégias de Saúde da Família (ESF). A ação visa tratar lesões de pele agudas e crônicas. A ESF Albatroz, primeira unidade de saúde inclusa no projeto, já está com toda equipe treinada e utilizando os curativos especiais em cinco pacientes. Ao longo deste ano, outras unidades de saúde também vão ser contempladas.

Os curativos adquiridos pelo município são de alta tecnologia, fazem parte de um protocolo de tratamento e os enfermeiros das unidades de saúde foram treinados e capacitados para realizarem a prescrição do uso dos mesmos. Além do cuidado com as feridas, estes pacientes também serão avaliados pela equipe médica para controle de comorbidades como pressão alta, diabetes, etc. que podem estar interferindo no processo de cicatrização.

Feridas como úlceras venosas, arteriais e mistas, “pés diabéticos”, lesões de úlcera por pressão e outras feridas agudas, agora serão tratadas de maneira efetiva melhorando a saúde e a qualidade de vida dos pacientes locais.

Maiores informações sobre o Programa podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Saúde, pelo telefone: (51)3601-3321, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h e 30min, exceto feriados.

Foto: PMO