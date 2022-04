Programa Saúde da Escola inicia atividades

OSÓRIO – Na última semana, foram iniciadas as atividades educativas do Programa Saúde da Escola. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Estratégia da Família (ESF) do Albatroz, em parceria com a Escola Osvaldo Amaral.

Integrantes da equipe de saúde estiveram visitando as turmas de cinco a 10 anos de idade para desenvolver ações relacionados a promoção de saúde, como a antropometria, estímulo às práticas regulares de exercício físico (com objetivo de contribuir para o enfrentamento da obesidade infantil no país), assim como aos cuidados no combate ao mosquito Aedes Aegypti.

Fotos: PMO

