Iniciada no último domingo (5), a programação do Natal Bons Ventos segue sendo realizada na cidade. Nesse ano a prefeitura, em parceria com o Sesc, está realizando diversas atividades no Largo do Marcelino e em outros pontos da cidade. Na noite de quarta-feira (8), ocorreu show com o grupo Tribo Maçambiqueira. Já no sábado (11), ocorre show com Filipi Gonçalves, a partir das 17h. Além das apresentações, estão sendo disponibilizados brinquedos infláveis para as crianças.

Também no sábado, ocorre a edição especial do Bazar É Daqui Tem Valor. O evento ocorre na Capela Santa Rita, no Morro da Borússia, a partir das 15h. Antes disso, nesta sexta (10), tem Show de Natal Luzes no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, a partir das 19h e 30min.

Para ver a programação completa do Natal Bons Ventos e não perder nada acesse o nosso site: www.jornalmomento.com.br/vem-ai-o-natal-bons-ventos.

Foto: PMO

