Programação do Novembro Azul inicia no sábado

OSÓRIO – Entre os dias cinco e 30 deste mês, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará a programação do Novembro Azul, mês dedicado ao combate ao Câncer de Próstata, tipo mais comum entre os homens, sendo a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Pensando em combater e evitar a doença, a Secretaria preparou uma programação especial foi para atender os homens do município, com atendimentos em horário estendido e palestras. As atividades iniciam no sábado (5), com diversas ações sendo realizadas no Largo dos Estudantes, no período da manhã. Já na segunda-feira (7), haverá atendimento estendido das 18h às 21h e 30min no Posto de Saúde do bairro Glória. Na ocasião, serão realizadas consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos e orientações em saúde. Não é necessário agendamento prévio. A seguir veja a programação completa:

NOVEMBRO AZUL

05/11 (SÁBADO)

Das 8h às 12h – Atividade alusivaao Novembro Azul – Saúde do Homem, no Largo dos Estudantes Sônia Chemale.

07/11 (SEGUNDA)

Das 18h às 21h e 30min – Turno estendido no Posto de Saúde do Glória: Consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos e orientações em saúde.

08/11 (TERÇA)

Das 18h às 21h e 30min – Turno estendido no Posto de Saúde do Aguapés: Consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos e orientações em saúde.

09/11 (QUARTA)

Das 18h às 21h e 30min – Turno estendido nos Postos de Saúde do Albatroz, Caravágio e Laranjeiras: Consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos e orientações em saúde.

10/11 (QUINTA)

Das 18h às 21h e 30min – Turno estendido no Posto de Saúde do Primavera: Consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos e orientações em saúde.

16/11 (QUARTA)

Das 18h às 21h e 30min – Turno estendido no Posto de Saúde de Atlântida Sul: Consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos e orientações em saúde.

17/11 (QUINTA)

8h – Palestra ‘Por uma vida mais saudável’, na Garagem da prefeitura para os servidores municipais. Durante o evento a Unidade Móvel de Saúde estará no local ofertando os serviços de vacinação, testes rápidos e atendimento odontológico.

21/11 (SEGUNDA)

Das 18h às 21h e 30min – Turno estendido no Posto de Saúde do Glória: Consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos e orientações em saúde.

22/11 (TERÇA)

Das 18h às 21h e 30min – Turno estendido nos Postos de Saúde do Aguapés e Laranjeiras: Consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos e orientações em saúde.

23/11 (QUARTA)

Das 18h às 21h e 30min – Turno estendido nos Postos de Saúde do Albatroz, Caravágio e Primavera: Consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos e orientações em saúde.

29/11 (TERÇA)

Das 18h às 21h e 30min – Turno estendido no Posto de Saúde Central: Consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos e orientações em saúde.

30/11 (QUARTA)

Das 18h às 21h e 30min – Turno estendido nos Postos de Saúde de Arroio das Pedras e Atlântida Sul: Consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos e orientações em saúde.

Foto: Divulgação