A programação Natal Bons Ventos teve início na manhã de sábado (4), com a Parada de Natal, contendo a presença do Papai Noel e seus ajudantes, que animaram o público presente no Centro da cidade. Já a tarde, ocorreu a Edição Especial de Natal do Bazar É Daqui, Tem Valor, no Museu da via Férrea, contendo a presença dos expositores, divididos em artesanato, gastronomia e espaço para os pequenos empreendedores.

O intuito do “Bazar É Daqui, Tem Valor” é valorizar e gerar renda ao empreendedor local, além de incentivar o consumo consciente de produtos. Em prol do Natal, cada expositor realizou o donativo de dois quilos de alimentos não perecíveis e um brinquedo, que serão destinados para a Pastoral da Criança, Cooperativa CALIXO e alunos das escolas municipais.

No próximo sábado (11), acontecerá mais uma edição especial do bazar, desta vez, no Morro da Borússia.

Edição especial do Bazar ocorreu no último sábado (4).

Fotos: PMO

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some