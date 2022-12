Programação Natal dos Bons Ventos irá até janeiro de 2023

OSÓRIO – Iniciada no último dia 27/11, a programação do Natal Bons Ventos segue a todo vapor. No domingo (4), o Largo dos Estudantes Sônia Chemale recebeu a apresentação do Comboio Artístico Natalino e o show com a dupla Anderson e Matheus. A programação seguirá até o dia 07/01 de 2023, com o Natal Acio, quando acontecerá o sorteio do carro zero quilômetro.

Até lá, diversas atrações vão se apresentar na cidade. Um dos destaques é o Natal com a Família Lima, show que está marcado para acontecer no dia 10/12, a partir das 20h, em frente à prefeitura municipal. Além disso, no dia 11/12, haverá uma apresentação com o Grupo Tholl, com o espetáculo ‘O Rei, o Rio e o Natal’, a partir das 20h, também em frente à prefeitura, e, logo após, haverá a chegada do Papai Noel.

PROGRAMAÇÃO

07/12 – SOPRO CULTURAL

18h – Apresentações culturais e de dança, músicos locais e apresentações de Igrejas Evangélicas – As manifestações dos Filhos de Deus.

20h – Banda Municipal de Osório.

Local: Largo dos Estudantes

10/12 – NATAL COM FAMÍLIA LIMA

20h – Show com a Família Lima.

Local: Em frente à prefeitura

11/12

14h e 30min – Natal Solidário

Local: Vila Olímpica

20h – Apresentação do Grupo Tholl com espetáculo ‘O Rei, o Rio e o Natal’, além da chegada do Papai Noel.

Local: Em frente à prefeitura municipal

15/12

14h – Natal Distrito Santa Luzia, com chegada do Papai Noel.

Local: Ginásio Santa Luzia

18h e 30min – Natal no Palmital.

Local: Escola General Cordeiro de Farias

19h – Natal Escola Rafael Stenzel.

Local: Largo dos Estudantes

16/12 – NATAL NA BAIXADA

19h – Encontro de Terno de Reis e chegada do Papai Noel.

Local: Salão da Baixada.

17/12

14h – Natal no Medianeira

Local: CCBM

RURAL FESTIVAL MULTICULTURAL

16h – Apresentações Culturais, Exposições, City Tour, Feira de Produtos Orgânicos, Roda de Conversa, etc.

Local: Igreja São Sebastião, no Morro da Borússia

19h – Encontro de Terno de Reis e chegada do Papai Noel.

Local: Salão da Borússia

18/12 – NATAL DE ATLÂNTIDA SUL

15h – Chegada do Papai Noel.

Local: Praça da Integração

21/12 – NATAL EM PASSINHOS

19h e 30min – Apresentação da Banda Municipal.

20h – Encontro de Terno de Reis e chegada do Papai Noel.

Local: Praça de Passinhos

23/12 – NATAL DE AGUAPÉS

19h e 30min – Cortejo de Natal.

Até 23/12 – Show de Luzes: 20h e 30min e 21h.

Local: Praça da Catedral

06/01/23 – NOITE DE REIS

20h – Apresentações dos Ternos de Reis.

Local: Largo dos Estudantes

07/01/23 – NATAL ACIO

Local: Largo dos Estudantes

ANIVERSÁRIO DE OSÓRIO

Paralelamente a programação do Natal dos Bons Ventos, a prefeitura prepara uma programação para o aniversário do município que ocorrerá no próximo dia 16/12. No dia do aniversário de 165 anos acontecerá o show com o grupo Maskavo. Antes, na sexta-feira (15), o show será com a dupla Marcos e Belutti. Ambos serão realizados em frente à prefeitura, a partir das 21h. Todos os shows serão realizados de forma gratuita, sendo solicitado um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo, os quais serão doados para a comunidade carente da cidade.

Fotos: Divulgação