Projeto adoção de praças é retomado pelo Programa Jogue Limpo com Osório

OSÓRIO – O novo coordenador do Programa Jogue Limpo com Osório, Aluízio ‘Verdinho’ Dias, tem intensificado o trabalho desde que assumiu o cargo. Ele tem realizado periodicamente reuniões com os secretários municipais e os vereadores para apresentar os projetos que estão e serão desenvolvidos.

Uma de suas ideias é o retorno da adoção de praças por empresários locais. Segundo Aluísio, o projeto é semelhante ao já realizado, onde a empresa fica responsável pelos cuidados básicos, como limpeza e corte de grama, tendo como contrapartida a divulgação da marca da empresa no local. Porém, Verdinho afirmou que, desta vez será realizada a fiscalização dos cumprimentos acordados.

Entre os novos projetos está a CPU VERDE. Em parceria com a Secretaria de Educação, a ação é voltada para crianças carentes do município, ensinando a manutenção e reaproveitamento de computadores. O Viaduto Mais Legal, outro projeto do Programa Jogue Limpo com Osório, será apresentado para órgãos como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para realizar a pintura nos viadutos da cidade, com frases educativas. Além disso, a proposta é também realizar pinturas das bocas de lobo do município, com frases de conscientização. Por último, mas não menos importante, será realizado, em parceria com as empresas da cidade, o Selo Verde, que consciente na redução de papel. Conforme o coordenador do Jogue Limpo, o objetivo é premiar as empresas que aderirem o programa.

Em breve, o Programa terá uma página disponível nas redes sociais com todos as ações realizadas. No momento, os empresários interessados em participar dos projetos, como adoção das praças, Selo Verde entre outros, pode contatar Aluísio, por meio do telefone: (51) 99604-8336 ou pelo Instagram @aluizio.verdinho.

Foto: Divulgação