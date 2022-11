Projeto da Vila Olímpica recebe 75 pares de calçados

OSÓRIO – Na última semana, a Assessoria de Esporte e Lazer recebeu a doação de 75 pares de tênis para as crianças e adolescentes que participam dos projetos desenvolvidos na Vila Olímpica. Os calçados foram entregues pela atleta Rocheli Marques de Oliveira a assessora de Esportes Cida Santos, que aproveitou a ocasião para agradecer pela doação

A assessora de Esporte e Lazer Cida Santos agradeceu a idealizadora do programa R50 Rocheli Marques pela doação do material. “Como assessora de Esporte e Lazer me sinto lisonjeada em presenciar esse momento, nunca a Vila Olímpica recebeu tanto amor e carinho de tantas pessoas do bem. Tenho muito orgulho de tudo que estamos vivendo, as oportunidades que estão sendo nos dada e principalmente por tudo aquilo que estamos oferecendo para muitas pessoas”, frisou Cida.

Rocheli é idealizadora do programa R50 que tem o objetivo de propor mudanças de hábitos e colocar as pessoas em movimento. Durante 50 dias, as pessoas têm a oportunidade de olhar para as quatro esferas da sua saúde (física, mental, emocional e energética) e fazer as transformações que desejam. O programa é estruturado em quatro módulos que contam com acompanhamento nutricional, orientação física e de fisioterapeuta, além de treinadores mentais e gestores. O R50 teve início em nove de setembro e terminou no dia 29/10 com a realização do desafio pessoal da idealizadora do programa de correr 50 quilômetros.

Fotos: PMO