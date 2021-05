Na Tarde de terça-feira (27), o prefeito imbeense Ique Vedovato recebeu do engenheiro Arilson Volken, o relatório dos estudos visando à criação do projeto da nova ponte que vai ligar os municípios de Tramandaí a Imbé. Arilson trabalha na empresa Beck de Souza Engenharia, a responsável pela a obra. Também estiveram presentes na reunião o secretário imbeense de Governo Edilson Luis Quadros (‘Edinho’) e o engenheiro da Secretaria Municipal de Obras e Viação de Imbé, José Augusto Henkin.

Conforme Volken, mais dois relatórios ainda vão ser apresentados até o projeto definitivo. Seis opções de traçados foram apontadas, sendo cinco no Rio Tramandaí e uma entre a atual ponte e o mar. Porém apenas dois deles devem ser trabalhados em acordo com a cidade de Tramandaí.

O primeiro seria um binário (trajeto de duas vias) com uma passagem de pedestres ligando a Avenida Nilza Godoy (antiga Rio Grande), junto a Avenida Caxias do Sul, em Imbé, até a Avenida Beira-Rio, na esquina com a Rua Alfredo Elias, em Tramandaí; é a construção de uma ponte que ligaria as Avenidas Nilza Godoy e Beira-Rio, na esquina com a Rua São Salvador, em Tramandaí. As duas vias possuem 180 metros de extensão.

Já o outro estudo apresentado é sobre a construção de uma travessia de 1,6 mil metros de extensão sobre a Lagoa do Armazém, a qual ligaria a Avenida Porto Alegre, em Imbé, com a Avenida Rubem Berta, próxima a antiga rodoviária de Tramandaí. Conforme Beck de Souza Engenharia afirmou, essa última opção, apesar de ser mais longa, “tem como vantagem desviar o trânsito das regiões centrais de Imbé e Tramandaí”.

Nas próximas etapas, vão ser apresentados os estudos mais aprofundados sobre os traçados escolhidos e depois a contratação do projeto executivo com orçamentos de todos os custos. Vale ressaltar que a prefeitura de Imbé é responsável pelo contrato da obra, a partir de um convênio com a União. “Muita gente não acredita, mas estamos cada vez mais próximos dessa tão sonhada obra que vai melhorar o fluxo de trânsito entre os dois municípios, principalmente no verão quando temos um número muito maior de veículos circulando na região”, declarou o prefeito de Imbé Ique Vedovato.

Foto: PMI

Foto: Divulgação



