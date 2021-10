O presidente da Assembleia Legislativa do RS (AL-RS), o deputado Gabriel Souza (MDB), recebeu na quinta-feira (14), o projeto de pavimentação da ERS-239, importante rodovia que liga o Litoral Norte ao Vale do Paranhana. A proposta foi entregue pelos prefeitos João Marcos (Maquiné), Alceu Marcos Pretto (Rolante) e Pedro Rippel (Rolante), além de vereadores dos municípios.

Segundo o Projeto, a pavimentação deve atingir um trecho de 32,56 quilômetros, entre Riozinho e Maquiné. A obra está avaliada em R$ 67 milhões. Conforme Gabriel afirmou, na próxima quarta-feira (20), a proposta vai ser entregue ao secretário de Parcerias do Governo do Estado, Leonardo Busatto, para solicitar “a melhoria da via”. “Esta obra facilitará a circulação entre as cidades, além de promover melhores condições para o turismo e desenvolvimento regional”, destacou o presidente do Legislativo gaúcho.

Foto: Joel Vargas

