Projeto do Campus do IFRS está concorrendo a prêmio na Suécia

A pesquisa do Campus Osório do Instituo Federal do RS (IFRS) ‘SustainPads: Absorventes Sustentáveis e acessíveis a partir de subprodutos industriais’ está concorrendo ao Prêmio Jovem da Água de Estocolmo (Stockholm Junior Water Prize – SJWP), que será realizada em Estocolmo, entre os dias 29/08 e dois de setembro.

Criado em 1997 pelo Instituto Internacional de Águas de Estocolmo (Stockholm International Water Institute – SIWI), o prêmio é organizado anualmente em duas etapas: uma nacional, realizada em cada um dos países participantes, e uma internacional, na qual ocorre a grande final em Estocolmo, na capital da Suécia, durante a Semana Mundial da Água de Estocolmo (Stockholm World Water Week), tendo como patrona a princesa Vitória da Suécia.

Realizado em mais de 30 países, o SJWP conta com a participação de milhares de jovens inovadores entre 15 e 20 anos, encorajando o interesse em desafios relacionados à água e sustentabilidade. Único representante do Brasil, o trabalho do IFRS, Campus Osório foi desenvolvido pelas estudantes do Ensino Médio Integrado Camily Pereira dos Santos e Laura Nedel Drebes, com orientação da professora Flávia Twardowski.

Durante a pesquisa as jovens desenvolveram absorventes a partir das fibras da palmeira juçara e do pseudocaule da bananeira e também um biofilme com resíduos da indústria nutracêutica – alternativa mais barata e ambientalmente sustentável para a confecção de absorventes higiênicos, em comparação com o algodão e os plásticos comumente utilizados. O baixo custo dos absorventes, que é de R$ 0,02 em média, contribui para reduzir o problema da falta de acesso a produtos adequados para o cuidado da higiene menstrual.

Além de concorrerem aos prêmios principais o projeto também está concorrendo ao voto popular. A votação está sendo realizada no site: siwi.org/stockholm-junior-water-prize/vote e segue até a próxima segunda-feira (15).

