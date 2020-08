Em meio a essa pandemia, o Instituo Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) desenvolveu um meio de manter seus alunos interligados durante a pandemia e ao mesmo tendo, incluir a comunidade, nas atividades realizadas no IFRS. Intitulada de ‘Extensão em Diálogo’, a ação de iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão do IFRS (Proex), tem como objetivo a troca de ideias entre os Campis da instituição, além de esclarecer conceitos e práticas extensionistas.

Na edição dessa quarta-feira (29), o Extensão em Diálogo segue com a apresentação de projetos de extensão do IFRS empenhados no combate à Covid-19 e na solidariedade à comunidade. A live aberta ao público terá início às 9h e vai debater ações extensionistas. Para participar, você deve se inscrever no link: www.conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifrs-proex.

A conversa será com coordenadores de projetos, entre os quais Vinícius Fritzen Machado e Bruno Fernandes, do Campus Osório, com o Sistema de Monitoramento da Covid-19 para a prefeitura local. Além dessa, as demais ações do encontro virtual apresentadas vão ser:

• Produção de álcool etílico 70% no IFRS Campus Erechim: educação, ciência e solidariedade juntas no combate à pandemia de Coronavírus, do Campus Erechim, com Marília Sfredo;

• TEaR – Tecendo Redes de economia solidária na Restinga, do Campus Restinga, com Thaís Silva;

• Grupos Colaborativos para a Produção e a Distribuição de Antissépticos e EPIs nos municípios do Vale do Caí, do Campus Feliz, com Cristina Ceribola Crespam.

A atividade também vai contar com a presença do projeto Ocupações de Leitura em Espaços de Crise, do Campus Feliz, que vai trazer um poema para a abertura da webconferência.