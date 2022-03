O Programa Tramandaí Mais Verde, desenvolvido pela prefeitura de Tramandaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, foi premiado pelo sistema Fecomércio com o reconhecimento ‘Excelência’. O prefeito Luiz Carlos Gauto, o vice-prefeito Flavinho Corso e a secretária de Meio Ambiente Dalma Machado, receberam das mãos da Diretora do Senac Litoral Cassiane Liberalesso e da Gerente do Sesc Tramandaí Eliza Guedes o troféu em reconhecimento ao trabalho realizado no programa que visa efetuar o plantio de cinco mil árvores em Tramandaí.

O projeto foi uma das práticas reconhecidas pelo prêmio do sistema Fecomércio, que tem como objetivo manter e disseminar a cultura da excelência, demonstrando o alinhamento dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com os fundamentos do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional de Qualidade.

“Para nós é uma honra receber este prêmio que queremos dividir com todos que estão atuando em prol de uma Tramandaí mais verde. Que possamos juntos seguir trabalhando por um mundo melhor para nossos filhos e netos, ensinando e passando adiante estas práticas de preservação. Parabéns a Secretária Dalma Machado e a sua equipe pela dedicação, comprometimento e organização”, destacou Luiz Carlos Gauto.

No total, 35 projetos estavam participando do prêmio e Tramandaí foi uma das 11 cidades agraciadas com a honraria. O projeto Tramandaí Mais Verde é desenvolvido pela prefeitura da cidade, em parceria com o Sesc e Senac Tramandaí.

O que é o Tramandaí Mais Verde? É um projeto que busca melhorar a qualidade de vida da população e visitantes, aquecer a economia local e recuperar por meio do reflorestamento a biodiversidade do município, através do plantio de cinco mil árvores até 2024.

O que é o Reconhecimento Excelência? É uma prática que o Sistema Fecomércio tem há 3 anos. Todo ano as escolas do Senac, unidades do Sesc e áreas do Departamento Regional do Sistema Fecomércio se candidatam e enviam cases/práticas de gestão para concorrer a esse prêmio, que tem como objetivo manter e disseminar a cultura da excelência, demonstrando o alinhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com os fundamentos do MEG (Modelo de excelência da gestão) da Fundação Nacional da Qualidade.

Foto: PMT

