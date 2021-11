Durante esta semana, a DTA Engenharia Portuária e Ambiental, responsável pela obra do Porto Meridional, em Arroio do Sal, realizou duas reuniões para apresentar o projeto da obra, um em Porto Alegre e o outro em Arroio do Sal. Durante os encontros estiveram presentes o presidente da empresa, João Acácio Gomes de Oliveira Neto; o senador Luis Carlo Heinze (Progressistas), além de empresários e autoridades da região.

Conforme João Acácio Neto, o projeto prevê um Terminal de Uso Privado (TUP), no modelo onshore (na costa), com 17 metros de calado. Toda a obra do porto está avaliada em cinco bilhões de reais. Segundo o senador Heinze, o projeto já conta com licença da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviário (SNPTA) e da Marinha, faltando ainda as licenças do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Conforme ele, após a obtenção de todas as autorizações, o desafio é buscar investidores para o projeto.

Entre os interessados no projeto, destaque para as cooperativas, especialmente do Norte gaúcho, uma das regiões mais beneficiadas com a obra. Mas não está descartada a possibilidade de investidores de fora do país. A DTA detalhou os estudos realizados até o momento e destacou a importância do complexo portuário para setores produtivos das regiões da Serra – que fica a 180 quilômetros do Litoral Norte – e do Noroeste gaúcho. A expectativa da empresa é poder buscar alternativas viáveis para a escoar a produção no Estado, um problema nos dias de hoje, principalmente pelo alto custo gasto com a logística de entrega dos produtos.

Além do porto, o projeto também prevê que seja construída uma estrada de aproximadamente 10 quilômetros para ligar o complexo portuário à BR-101, em Três Cachoeiras.

