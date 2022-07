Projeto do Porto do Litoral será apresentado a empresários da região

Na sexta-feira (01/07), ocorrerá a apresentação do Porto Meridional de Arroio do Sal a empresários da região. Realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Tramandaí e Imbé e com patrocínio da Web Sul Telecom, o evento faz parte da quarta edição da Reunião Almoço de Empresários. O encontro está marcado para às 12h, no À Lenha Pizzaria, localizado na Avenida Atlântica, 1.602, no Centro de Tramandaí.

O evento é destinado a associados e não associados e busca propiciar networking e união da classe empresarial das cidades do Litoral Norte. Estarão presentes o senador Luiz Carlos Heinze (Progressistas), um dos principais encabeçadores do projeto do Porto, além do Diretor Executivo da empresa responsável pelo projeto da obra, a DTA, Daniel Kohl.

O economista e especialista em desenvolvimento portuário irá apresentar para os empresários locais e autoridades os detalhes técnicos e a visibilidade econômica que a região terá nas próximas décadas. “É um assunto que vai trazer muito crescimento, e por mais que seja longo prazo, é o papel da CDL trazer a pauta e começar a planejar junto aos empresários da região o que queremos e podemos fazer por nossas cidades e nossas empresas. Logística muda tudo, e acreditamos no desenvolvimento”, ressaltou o presidente da CDL Tramandaí e Imbé, Marcelo Marques.

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos na CDL ou com a diretoria da entidade. Os valores são 80,00 para associados e 100,00 para não associados, que dá direito ao almoço, bebidas não alcoólicas e sobremesa inclusas. Mais informações com a equipe da CDL no telefone (51) 99646-4593 ou no Instagram: @cdltramandaiimbe.

Fotos: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some