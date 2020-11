Nos dias 09 e 10 de novembro a turma 4667 de Aprendizagem Profissional em Comércio de bens serviços e turismo de Torres desenvolveu e participou do Projeto Jovem e Saúde Mental no Trabalho visando a complementação dos estudos sobre Higiene e Segurança no Trabalho que já estavam sendo abordados nas aulas remotas com a docente de Gestão, Melissa Webler dos Santos (foto).

Os temas abordados tem como objetivo auxiliar o jovem na identificação de questões que podem influenciar sua própria saúde mental ou até mesmo auxiliá-lo a identificar e lidar com pessoas com transtornos, tais como o do Espectro autista e o de Déficit de atenção e hiperatividade no ambiente de trabalho e fora dele, esclarecendo pré-conceitos existentes.

Os alunos foram divididos em grupos com os seguintes temas de pesquisa:

• Prevenindo o uso de álcool, tabaco e outras drogas

• Lidando com episódios depressivos e prevenindo o suicídio

• Ansiedade e estresse: da normalidade ao transtorno

• Lidando com o transtorno afetivo bipolar e episódios maníacos

• Aprendendo e convivendo com pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH)

• Aprendendo e convivendo com pessoas com transtorno do Espectro Autista (TEA)

A partir disso, eles pesquisaram sobre o tema e criaram questionários utilizando o Google Formulários compartilhando-os com colegas, amigos, familiares e equipe do SENAC. Os resultados da pesquisa foram divulgados para a turma e cada grupo propôs uma interação diferente abordando as temáticas de estudo através de debates, vídeos, testes interativos e documentários.