A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, juntamente com a Assessoria de Esporte e Lazer, está com a ideia de implementar na cidade o Projeto Pequeno Ecocidadão. A ação que já é desenvolvida nos municípios de Torres e Tramandaí, é voltada para os jovens oriundos de famílias com vulnerabilidade social e visa beneficiar esse público, por meio de atividades em prol da natureza e do meio ambiente.

Na segunda-feira (6), foi realizada uma reunião entre o secretário Fernando Campani e a coordenadora das Ações de Esporte e Lazer do município, Cida Santos. Na ocasião, os dois iniciaram o planejamento do Projeto, o qual, quando estiver terminado, vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores de Osório, para ser formulado como Projeto de Lei (PL) e colocado em votação. Segundo Campani, a ideia é realizar o Pequeno Ecocidadão em dois espaços: na Vila Olímpica e na Praça da Integração, em Atlântida Sul.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some