Projeto-piloto irá permitir que cidades da região possam vistoriar clima

Seis municípios da região estão participando de um projeto que pretende alertar sobre riscos climáticos na região. O projeto-piloto de Monitoramento e Alerta para a Região Turística Litoral Norte Gaúcho foi lançado na manhã da última quinta-feira (28/07), na Unidade Bom Princípio, no Campus da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), em Santo Antônio da Patrulha. O projeto será realizado em parceria entre a Furg e o Climatempo, contando com apoio da Governança Regional de Turismo do Litoral Norte Gaúcho (ATL-Norte).

Em fase experimental, ele será aplicado pelos próximos 12 meses nas cidades de: Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Mampituba, Santo Antônio da Patrulha e Tramandaí. O projeto prevê o cercamento eletrônico de uma grande área do Litoral Norte sob o ponto de vista climático.

De acordo com a meteorologista do Climatempo, Cátia Valente, os municípios terão à disposição uma ferramenta de monitoramento e alertas automáticos com previsão do tempo de hora a hora, 24 horas por dia, sete dias por semana. O cercamento eletrônico meteorológico está em alinhamento com o Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta do Rio Grande do Sul (Sima-RS), que trata exatamente de estabelecer uma interface, em tempo real, entre as defesas civis municipais e a Defesa Civil do Estado em uma iniciativa inédita e inovadora no cenário nacional.

Vale ressaltar que, a cada troca de estação, a Climatempo fará um workshop online sobre a previsão climática para os municípios participantes para se prepararem para o período. E a cada dois meses, um consultor da Climatempo fará reuniões com os envolvidos para o acompanhamento do uso do Sistema de Monitoramento e Alertas.

O sistema permitirá, nessas cidades, o monitoramento de tempestades, raios em tempo real, chuvas, ressacas e vento. Ao receberem os alertas por voz, e-mail ou push, as administrações municipais juntamente com a Defesa Civil poderão agilizar a tomada de decisão para a segurança da população e visitantes. Conforme Rodrigo Dutra, consultor de projetos governamentais da Climatempo e ex-subchefe da Defesa Civil do Estado, as atividades de preparação e de resposta e eventos adversos precisam de monitoramento e alerta antecipado, pois permitem aos municípios antever ações tanto no que se refere à emissão de alertas quanto no acionamento das equipes de atendimento à população.

Foto: Divulgação

