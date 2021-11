Já está em andamento no município a Recopes, uma parceria realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária e a Reciclus. A Rede de Ecopontos Estratégicos (Recopes) tem como objetivo recolher na cidade resíduos de alto impacto, tais como lâmpadas com mercúrio, eletroeletrônicos e óleos de cozinha.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Fernando Campani, o projeto, sem custo para o município, depende, exclusivamente, da vontade política do gestor local. “Estamos animados com os resultados da Rede de Ecopontos Estratégicos, pois estamos reduzindo e prevenindo os impactos dos resíduos de maior repercussão no ambiente e na saúde das pessoas com a presença, sem controle, dos resíduos perigosos”, declarou o secretário.

Só nesta semana foram recolhidos 150 quilos de lâmpadas fluorescentes. Para a próxima semana já está programado novo recolhimento na sede da secretaria e nas empresas associadas ao projeto. Vale ressaltar que a coleta ocorre nas empresas que comercializam lâmpadas fluorescentes no formato compacta e unidades tubulares, como supermercados e ferragens.

