Dando continuidade ao projeto Tecendo Raízes, estão abertas as inscrições para curso híbrido sobre a Cultura Açoriana. As inscrições podem ser realizadas de maneira gratuita pelo link:www.even3.com.br/tecendoraizes2022, até quarta-feira (20), dia que inicia o curso.

Ao todo, serão nove módulos, abordando diferentes aspectos da Cultura Açores. Na primeira etapa, o debate será sobre o Povoamento do RS, além de um comparativo entre Danças gaúchas e danças açorianas. O cronograma seguirá até dezembro, quando ocorrerá o término do curso. Ao todo, serão 40 horas de curso, sendo disponibilizado certificado para todos que o concluírem.

Iniciado em 2021, oprojeto Tecendo Raízes visa incentivar a cultura Luso Açoriana no RS, resgatando a história do povoamento, religiosidade, gastronomia, artesanato, arquitetura, genealogia, folclore, entre outros aspectos presentes dos Açores no Estado.

A ação é realizada pelos Núcleos Açorianos de Osório, Tramandaí, Rio Pardo, Santo Amaro, Taquari e Triunfo; pela Sala Açoriana de Mostardas e pelo Centro Português 1º de Dezembro, de Pelotas, com organização dos Núcleos de Rio Pardo e Triunfo e apoio das prefeituras de Mostardas, Osório, Tramandaí, General Câmara, Pelotas, Rio Pardo, Taquari e Triunfo, além da Cetam/Emater de Montenegro.

