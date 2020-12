Tradicionais eventos de verão do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, o Estação Verão e o Circuito Verão Sesc de Esportes estão com suas edições 2020/2021 suspensas devido à Covid-19. A decisão da instituição vai ao encontro dos esforços para conter a pandemia e evitar aglomerações de pessoas. “Os dois eventos são grandiosos, fazem a diferença no veraneio dos gaúchos, reunindo milhares de pessoas ao longo da temporada. Justamente por todo esse tamanho e impacto, tivemos que tomar esta decisão para proteger as pessoas de possíveis exposições a riscos de contágio”, explica a coordenadora de Lazer do Sesc/RS, Melissa Stoffel.

O Estação Verão leva, há mais de uma década, atividades gratuitas de saúde e bem-estar em todo o Litoral do RS, em outras cidades do Estados. Em casas montadas à beira-mar, milhares de veranistas das tradicionais praias de Atlântida, Atlântida Sul, Cassino, Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Laranjal, São Lourenço do Sul, Torres e Tramandaí tiveram acesso na edição 2019-2020 a eventos de saúde, inclusão e estímulo à qualidade de vida em família. “Caso tenhamos uma melhora no quadro da pandemia, podem haver programações pontuais em algumas cidades, com as nossas unidades móveis e em sistema drive-in, mas preferimos agir com cautela neste momento para garantir a segurança de todos”, complementa Melissa.

Na área do esporte, um dos mais tradicionais eventos de esportes de areia também precisará ser suspenso. O Circuito Verão Sesc de Esportes reúne milhares de atletas em arenas montadas por todo o RS e teria seu início já em dezembro, com as etapas municipais classificatórias. Na edição 2020, o evento movimentou cerca de 100 cidades e 12 mil atletas, em modalidades como: Basquete 3×3, Beach Câmbio, Beach Soccer, Futevôlei, Handebol de Areia e Voleibol de Duplas. “Não poderíamos iniciar esta edição em meio ao agravamento da pandemia, pois estaríamos estimulando a reunião de pessoas e isso seria um risco para todos”, diz o coordenador de Esportes do Sesc/RS, Fábio Pedroso. Segundo Melissa, a programação normal do Sesc só deve voltar em 2022.

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue atendendo as recomendações de evitar aglomerações e com cuidado redobrado com a saúde das equipes e clientes. Por isso, a recomendação é que o público siga cumprindo as orientações dos órgãos de saúde. A programação on-line e gratuita segue sendo atualizada nas redes sociais e no site: www.pertodevc.com.br.

Foto: Sesc