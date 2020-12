Foi publicada no Diário Oficial da última quinta-feira (3), a lista definitiva dos projetos contemplados no Estado com os recursos da Lei Aldir Blanc. Ao todo, 52 projetos foram selecionados, sendo dois do Litoral Norte, nessa primeira etapa. Na região, foram contemplados os seguintes projetos: Arte Encontro da Cultura Afro-açoariana, da Associação Rota açoriana, de Tavares; e Fade to Black Festival, do Gautiverse Media Produções Culturais, de Torres.

Cada proponente contemplado receberá entre R$ 100 mil e R$ 350 mil, totalizando um valor de 10 milhões de reais de investimento. Os selecionados precisam iniciar a execução do projeto no prazo de até quatro meses. Os contemplados devem informar até essa semana, uma conta bancária exclusiva para movimentação desses recursos e apresentar as certidões negativas atualizadas. A documentação deverá ser enviada o mais breve possível, por meio do site do Pró-cultura: www.procultura.rs.gov.br.

Edital para aquisição de bens e materiais

O Edital Sedac nº 10/2020 Aquisição de Bens e Materiais teve nova publicação do resultado preliminar no Diário Oficial do Estado da quinta-feira (3). Na fase de recursos, foram identificadas imprecisões no processo de avaliação por parte de sete dos 24 avaliadores, gerando a necessidade de nova atribuição de suas notas. Após a fase de recursos, será publicado o resultado definitivo.

O Edital tem como finalidade financiar a aquisição de bens culturais, equipamentos e materiais e estimular a produção cultural do Estado, no valor de R$ 50 mil a R$ 100 mil por projeto, e investimento total previsto de quatro milhões de reais. No Litoral Norte foram contemplados os seguintes projetos: Marulhar, da Casa da Cultura do Litoral, de Cidreira; e Reverberando o Estúdio Container – Espaço de Criação Musical, de Cristian Josias Sperandir, de Osório.

Foto: Divulgação