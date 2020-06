A Brigada Militar (BM), por meio do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), desencadeou uma Operação na noite dessa quarta-feira (24), com o objetivo de fiscalizar e orientar a população quanto ao atual cenário de pandemia na região, causado pela proliferação do novo coronavírus.

Após receberem denúncias de uma suposta casa de jogos de azar localizada na Avenida Paraguassu, no Centro da cidade, os agentes se deslocaram até o local e confirmaram o fato. Na casa, foram apreendidas 35 máquinas caça-níquel, 34 ceduleiras, 35 placas-mãe, materiais de videomonitoramento e informática, além de máquinas de cartões de crédito, televisores e uma quantia em dinheiro no valor de três mil reais.

No momento da ação, diversas pessoas estavam no local. Todas foram autuadas e vão responder pelo crime de descumprimento do decreto de isolamento social, além de prática de jogos de azar. A proprietária do estabelecimento, uma mulher de 22 anos de idade e sem antecedentes, foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM