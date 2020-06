OSÓRIO – Uma reunião por videoconferência foi realizada, nesta quarta-feira (3),com representantes do Conselho Tutelar, Educação, Polícia Civil e Brigada Militar (BM) da cidade de Blumenau (SC). O encontro virtual serviu para debater as Políticas de Prevenção e Pósvenção do comportamento suicida e teve como tema principal a ‘Automutilação e Suicídio e sua realidade na pandemia’. Na ocasião, a psicóloga Denize Prates apresentou as atividades realizadas em Osório.

A psicóloga enalteceu a importância de representar o município numa discussão de grande relevância. “É Osório fazendo escola, ficamos felizes em poder compartilhar ações de sucesso na área da saúde. Sempre com apoio do prefeito Eduardo Abrahão, a Secretaria da Saúde inovou e compartilhamos com alegria ações que visam melhorias para os cidadãos. Assim, Osório vai se fixando cada vez mais como referência em projetos diferenciados. Todos nós ganhamos, aprendemos e evoluímos”, declarou Denize Prates.