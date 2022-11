PTG Bocal de Prata fica em 5º lugar no Enart

OSÓRIO – Entre sexta-feira (18) e domingo (20), a cidade de Santa Cruz recebeu a 35ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart). Ao todo, 40 grupos, de todas as regiões do Estado se apresentaram nas mais variadas modalidades. Representando Osório e a 23 a Região Tradicionalista (RT) estiveram presentes o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Estância da Serra e o Piquete de Tradições Gaúchas (PTG) Bocal de Prata.

No domingo, foram anunciados os campeões, com o PTG Bocal de Prata ficando com a 5ª colocação na Categoria Danças Tradicionais Força A. “Muitos duvidaram, uns acreditaram e nós conseguimos superar todos. Vida longa ao meu Bocal, 5º lugar no Enart. Acho que ainda to sonhando”, afirmou umas das integrantes do grupo, Fernanda Paranhos. Já para Gabriel Schroder, a conquista foi um “sentimento inexplicável. Simplesmente só quem conhece a história sabe o quanto esse momento é especial para nós. Não faço parte desde o início dessa trajetória, mas dos 10 anos oito eu fiz parte e me orgulho muito do trabalho que estamos fazendo. Vamos meu bocal eu amo vocês! Declarou outro integrante do PTG.

O grande campeão foi o CTG Rancho da Saudade da cidade de Cachoeirinha, da 1ª RT. Completaram o pódio os CTGs Tiarayú (Porto Alegre – 1ª RT), M’Bororé (Campo Bom – 30ª RT) e Aldeia dos Anjos (Gravataí – 1ª RT).

FOTO: Divulgação