Jogadores do QTP comemoram gol marcado por Ryan (ao centro).

O Quase Tudo Parente (QTP) Arena voltou à quadra do Map Sports em Porto Alegre, no último domingo (27), para a segunda rodada da Super Liga de Futebol 7. Em partida válida pela segunda rodada da competição, o time osoriense ficou no empate em 2 a 2 contra o Porto.

Ryan e Dieguinho marcaram para o QTP, enquanto que Paulo Ricardo e Jonny fizeram para o time de Porto Alegre. Com o resultado, ambas as equipes chegaram a quatro pontos, mas o QTP fica em 2º na chave A, pelo saldo de gols (6 contra 3). A liderança da chave é do Original, que venceu os dois jogos e soma seis pontos na competição.

Na próxima rodada, o QTP encara o Renascer no domingo (3), a partir das 15h, na quadra 2 do Map Sports, em Porto Alegre. A seguir veja os resultados da 2ª rodada, a classificação do grupo do time osoriense e as partidas da próxima rodada da Super Liga de Fut 7:

2ª RODADA – QTP 2 x 2 Porto; Original 16 x 0 Renascer; Independente 5 x 1 Garra; Millonarios 1 x 0 Sarrax.

Classificação: 1º – Original (6); 2º – QTP (4 e +6); 3º – Porto (4 e +3); 4º – Independente (3, -2 e 5GM); 5º – Millonarios (3, -2 e 1GM); 6º – Garra (1 e -4); 7º – Renascer (1 e -16); 8º – Sarrax (0).

3ª RODADA (03/04) – QTP x Renascer; Garra x Original; Porto x Sarrax; e Millonarios x Independente.

A COMPETIÇÃO – Dezessete equipes estão divididas em dois grupos, uma com oito e outra com nove equipes, onde jogam todas contra todas dentro da chave. Vale ressaltar que, os dois melhores de cada grupo avançam direto para as quartas de final. Já do terceiro ao sexto de cada chave disputam um play-off para definir os outros quatro times que vão disputar as quartas.

Foto: FF7RS

